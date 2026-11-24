Der Senegal ist vom Internationalen Sportgerichtshof Cas zum Afrika-Meister erklärt worden. Die Richter in Lausanne gaben einem Einspruch der Westafrikaner statt und hoben damit die Entscheidung des afrikanischen Fußball-Verbandes CAF auf, den Titel nach einem Skandal-Finale im Januar den eigentlich unterlegenen Marokkanern zu geben.

Lausanne (dpa) – Der Senegal ist vom Internationalen Sportgerichtshof Cas zum Afrika-Meister erklärt worden. Die Richter in Lausanne gaben einem Einspruch der Westafrikaner statt und hoben damit die Entscheidung des afrikanischen Fußball-Verbandes CAF auf, den Titel nach einem Skandal-Finale im Januar den eigentlich unterlegenen Marokkanern zu geben.