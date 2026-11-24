Tumulte auf dem Platz, ein verschossener Elfmeter und monatelanger Streit vor Gericht: Jetzt hat der Cas zum Skandal-Finale beim Afrika-Cup entschieden und den ursprünglichen Sieger wieder eingesetzt.

Lausanne (dpa) - Der Internationale Sportgerichtshof Cas hat Senegals Fußballer nach dem Chaos-Finale im Januar wieder zum Afrika-Meister erklärt. Diese Entscheidung verkündeten die Richter in Lausanne. Es habe im Ermessen des Schiedsrichters gelegen, das Spiel nach einer Unterbrechung wieder anzupfeifen und regulär zu Ende zu bringen, hieß es in der Begründung des einstimmigen Urteils der drei Sportrichter in der Schweiz.

«Abschließend ist das Schiedsgericht der Ansicht, dass der Schiedsrichter mit der Fortsetzung des Spiels keinen Rechtsfehler begangen hat. Das Schiedsgericht würdigte, dass der Schiedsrichter in einer Atmosphäre extremer Anspannung eine Entscheidung treffen musste», hieß es in der Cas-Mitteilung. Und weiter: «Folglich steht das Endergebnis des Afrika-Cups 2025 fest (1:0 für Senegal).»

Kritik und Korruptionsvorwürfe

Damit nimmt der Streit um das von Tumulten geprägte Endspiel vom 18. Januar erneut eine spektakuläre Wende. Das Berufungsgericht des afrikanischen Fußball-Verbandes Caf hatte zwei Monate nach dem Finale in Rabat dem Einspruch von Turnier-Gastgeber Marokko stattgegeben. Die Partie, die der Senegal sportlich mit 1:0 nach Verlängerung für sich entschieden hatte, wurde nachträglich mit 3:0 für den Gastgeber gewertet – eine Entscheidung, die für erhebliche Kritik und Korruptionsvorwürfe sorgte.

Das Gericht begründete die Entscheidung damals mit einer Regelung des Afrika Cups, wonach das senegalesische Team durch das Verlassen des Platzes aus Protest gegen eine Schiedsrichterentscheidung gegen Ende der regulären Spielzeit die Partie aufgegeben habe. In erster Instanz war Senegals Verband deswegen nur zu einer Geldstrafe verurteilt worden.

Was passierte beim Finale?

Das Endspiel war durch fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen völlig entgleist. Nachdem der Unparteiische Marokko in der Nachspielzeit einen umstrittenen Elfmeter zugesprochen hatte, verließ Senegals Team fast geschlossen den Platz - erst Ex-Bayern-Profi Sadio Mané konnte seine Mitspieler nach einer längeren Pause zurück aufs Feld holen.

Brahim Díaz vergab den fälligen Elfmeter für Marokko dann kläglich, ehe Pape Gueye in der Verlängerung das Siegtor für den Senegal erzielte. Es kam zu gewalttätigen Zusammenstößen zwischen senegalesischen Fans und der marokkanischen Polizei.

Die Marokkaner legten daraufhin Einspruch ein, dem in zweiter Instanz stattgegeben wurde. Der Senegal kündigte an, «alle geeigneten Rechtsmittel auszuschöpfen, einschließlich vor den zuständigen internationalen Gerichtsinstanzen», um dem sportlichen Ergebnis wieder zu seinem Recht zu verhelfen.