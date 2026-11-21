Jonathan Burkardt wird zum Matchwinner. Das Südwest-Duell zwischen Frankfurt und Hoffenheim bietet aber mehr als nur einen Treffer - unter anderem zwei verschossene Elfmeter.

Frankfurt am Main (dpa) – Eintracht Frankfurts Adi Hütter hat das Duell unter Freunden mit Trainerkollege Christian Ilzer von der TSG Hoffenheim für sich entschieden. Mit dem 1:0 (1:0)-Erfolg machen die Hessen in der Bundesliga-Tabelle weiter Boden gut und halten Anschluss an das obere Drittel.

Frankfurts Jonathan Burkardt vollendete vor 59.100 Zuschauern eine sehenswerte Kombination zum letztlich entscheidenden 1:0 (25. Minute). Doch auch die Gäste, die im Mittelfeld festhängen, kamen zu guten Möglichkeiten. Die beste vergab Andrej Kramaric (41.), der ebenso wie Burkardt drei Minuten später einen Foulelfmeter verschoss. In der Nachspielzeit sah TSG-Abwehrspieler Ozan Kabak wegen eines Schubsers Rot.

Die beiden österreichischen Trainer verbindet ein gutes Verhältnis. Ilzer bezeichnete den sieben Jahre älteren Hütter als «Mentor», der ihm auf seinem Weg geholfen habe. Als Lehrmeister wolle er sich allerdings nicht verstanden wissen, sagte der 56-jährige Hütter auf die Aussagen seines Gegenübers angesprochen.

Ungeachtet dieser unterschiedlichen Einschätzung kennen sich die beiden seit vielen Jahren, hatten denselben Berater und standen regelmäßig in Kontakt. «Es geht aber nicht um Adi Hütter und Chris Ilzer», hatte der Hoffenheimer Trainer betont. Vielmehr darum, wie die TSG gegen Eintracht Frankfurt spiele.

Für 90 Minuten keine Freunde

Die sportlichen Interessen standen damit trotz aller gegenseitiger Wertschätzung klar im Vordergrund. Die Freundschaft sollte für 90 Minuten ruhen. Und während die Lautsprecher im Deutsche Bank Park aufgrund einer technischen Störung erst einmal verstummten, sorgten die beiden Fanlager auf den Rängen und die Mannschaften auf dem Rasen von Beginn an für Betrieb.

Beide Teams suchten den Weg nach vorn und boten Offensivfußball – mit den besseren Chancen aufseiten der Gastgeber, die es mit den beiden Nationalstürmern Burkardt und Younes Ebnoutalib als Doppelspitze versuchten. Vor allem Ebnoutalib strahlte in der Anfangsphase Gefahr aus.

Der Eintracht war nach zwei Heimsiegen nacheinander das Selbstvertrauen anzumerken. Auch diesmal hatten die Frankfurter zunächst Vorteile: mehr Ballbesitz, mehr Schüsse in Richtung Tor und eine bessere Zweikampfquote. Was fehlte, waren Zielstrebigkeit und Genauigkeit im letzten Drittel. Das änderte sich mit Burkardts verdientem Führungstreffer. Nur sieben Minuten später scheiterte der Angreifer per Schlenzer an der Latte.

Torhüter behalten die Oberhand

Kurz vor dem Seitenwechsel wurde es dann chaotisch: Erst verschoss Kramaric einen Strafstoß kläglich, ehe Burkardt ebenfalls vom Punkt aus scheiterte. Jeweils behielten die Torhüter Noah Atubolu und Oliver Baumann die Oberhand.

Mit dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit funktionierten auch die Lautsprecher in der Arena wieder – und auf dem Rasen gab nun die TSG den Ton an. Atubolu hielt einen Versuch von Fisnik Asllani fest (51.).

Hoffenheims Schlussoffensive, die in der Nachspielzeit in einer Rudelbildung und der Roten Karte für Kabak gipfelte, war allerdings nicht von Erfolg gekrönt. Auch gegen Adam Hlozek packte Atubolu zu (76.). So konnte Hütter seine Erfolgsserie ausbauen: Von neun Vergleichen mit der TSG verlor der Coach keinen, acht davon gewann er.