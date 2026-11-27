Jürgen Klinsmann sieht in den Aussagen von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge über Jamal Musiala keine böse Absicht. Warum er die direkte Art der Bayern-Größen verteidigt.

Berlin (dpa) – Der frühere Bundestrainer Jürgen Klinsmann (62) hat Verständnis für die umstrittenen Aussagen der Bayern-Patrone Uli Hoeneß (74) und Karl-Heinz Rummenigge (71) in der Debatte um Nationalspieler Jamal Musiala (23). «Ich glaube, das hat zum Teil auch etwas mit der deutschen Kultur zu tun. Wir sind dafür bekannt, dass wir Leuten manchmal ziemlich direkt ins Gesicht sagen, was wir denken, ohne es böse zu meinen», sagte der Ex-Bayern-Coach beim US-Sportsender ESPN.

Dabei gehe es eigentlich darum, «ein Thema offen anzusprechen und eine Diskussion auf Augenhöhe zu führen, damit beide Seiten einander verstehen», so Klinsmann. Im Ausland werde das vielleicht anders wahrgenommen. «Aber das ist ein bisschen typisch für uns. Es steckt auch ein Stück weit in unserer DNA.»

Hoeneß und Rummenigge, beide Aufsichtsratsmitglieder des deutschen Fußball-Rekordmeisters, hatten zuletzt öffentlich Zweifel geäußert, ob der mit einem hoch dotierten Vertrag ausgestattete Bayern-Profi wegen seiner Absencen durch neurologische Dysfunktionen jemals wieder zu seiner Weltklasse-Form findet. Auch ein möglicher Gehaltsverzicht Musialas wurde ins Spiel gebracht. Das hatten unter anderem Bayern-Kapitän Joshua Kimmich und Ex-Bayern-Vorstand Oliver Kahn scharf kritisiert.

«Meinen es nicht böse mit Musiala»

«Manchmal bekommen solche Aussagen aber eine Eigendynamik, bei der ich nicht glaube, dass Uli Hoeneß oder Karl-Heinz Rummenigge Jamal in irgendeiner Weise schaden wollen», sagte Klinsmann, Weltmeister von 1990. «Vielleicht sind sie einfach ein bisschen frustriert, haben gewisse Sorgen. Aber sie meinen das nicht böse gegenüber Jamal Musiala.»

Klinsmann erinnerte sich an seine Spielerzeit beim FC Bayern, «als wir in der Kabine auch mal aneinandergeraten sind – direkt von Angesicht zu Angesicht, verbal, mit heftigen Wortgefechten. Manchmal musste man sich einfach Luft machen. Da fielen auch nicht immer nette Worte, aber danach war die Sache raus und wir fühlten uns besser».

Klinsmann hofft auf Musialas Genesung

Für Musiala sei es gerade «eine sehr, sehr schwierige Phase seiner Karriere. Es ist eine Krankheit, mit der man nur schwer umgehen kann. Wir alle hoffen, dass es ihm Schritt für Schritt besser geht und er wieder zu 100 Prozent fit wird», sagte Klinsmann.

Musiala muss derweil den nächsten Rückschlag verkraften. Der Offensivspieler fällt wegen einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel bis auf Weiteres aus.