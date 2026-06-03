Viele Profis werden Wolfsburg nach dem Abstieg verlassen. Einen der Leistungsträger zieht es zu einem Europapokal-Teilnehmer.

Sinsheim (dpa) – WM-Teilnehmer Patrick Wimmer wechselt von Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg zu Europapokal-Teilnehmer TSG 1899 Hoffenheim. Der 25 Jahre alte Österreicher unterschreibt «einen langfristigen Vertrag», wie die Kraichgauer ohne Nennung weiterer Details mitteilten. Während Wolfsburg in der Relegation in die 2. Bundesliga abgestiegen ist, hat Hoffenheim nach Platz fünf einen Europa-League-Start sicher.

In Rangnicks Kader dabei

«Die TSG Hoffenheim hat in der vergangenen Saison eine beeindruckende Entwicklung genommen, mit spannenden Spielern und einem intensiven wie attraktiven Fußball. Zudem kenne ich den Trainer noch aus unserer gemeinsamen Zeit bei Austria Wien, als ich unter Chris Ilzer zum Profi wurde», sagte Wimmer, der im WM-Aufgebot von Teamchef Ralf Rangnick steht.

Bei der TSG soll Wimmer die Angriffsreihe verstärken. «Patrick ist mit seinem Profil offensiv variabel einsetzbar und hat seine Qualitäten in der Bundesliga bereits nachhaltig unter Beweis gestellt», sagte Sportdirektor Paul Pajduch. Wimmer habe «eine Vielzahl von Angeboten aus dem In- und Ausland» erhalten, erklärte der Hoffenheimer Funktionär. «Umso mehr freut es uns, dass wir ihn für unseren TSG-Weg gewinnen konnten.»