Die Weltmeisterschaft ist Geschichte. Für die Fans heißt das aber noch lange nicht, dass jetzt eine Zeit ohne Fußball beginnt. Einige wichtige Termine im Überblick.

New York (dpa) – Nach der Fußball-WM ist vor der nächsten Bundesliga-Saison. Dass die XXL-Weltmeisterschaft mit 48 Teams und 104 Spielen nach fünfeinhalb Wochen zu Ende gegangen ist, bedeutet für die Fans noch lange nicht, dass jetzt eine fußballlose Zeit beginnt. Die wichtigsten Termine im Überblick:

Wann beginnt die neue Bundesliga-Saison?

Der deutsche Meister Bayern München gegen den Champions-League-Teilnehmer VfB Stuttgart: Mit diesem Topspiel startet am Freitag, 28. August, die neue Bundesliga-Saison (20.30 Uhr/Sky und Sat.1). Der erste Spieltag wird dann am Samstag und Sonntag unter anderem mit der Erstliga-Premiere der SV Elversberg gegen Bayer Leverkusen (29. August) und der Bundesliga-Rückkehr des FC Schalke 04 beim FC Augsburg (30. August) fortgesetzt.

Welche Ligen starten schon früher?

Bereits drei Wochen vor dem ersten Bundesliga-Spieltag beginnt die neue Zweitliga-Saison: Die wird am Freitag, 7. August, mit der Partie VfL Bochum gegen Hertha BSC eröffnet (20.30 Uhr/Sky und Sat.1).

Am selben Abend findet auch das erste Drittliga-Spiel der neuen Saison statt: Dann treffen die beiden ehemaligen Bundesliga-Clubs Waldhof Mannheim und Fortuna Düsseldorf aufeinander (7. August, 19.00 Uhr/MagentaSport).

Ebenfalls schon traditionell vor dem ersten Bundesliga-Spieltag wird die erste Hauptrunde des DFB-Pokals ausgespielt. 30 Spiele finden in der Zeit von Freitag, 21. August, bis Montag, 24. August, statt.

Die beiden Partien HEBC Hamburg gegen Borussia Dortmund (Dienstag, 1. September) und VfL Osnabrück gegen Bayern München (Mittwoch, 2. September) wurden in die erste September-Woche verlegt. Grund dafür: das Supercup-Endspiel zwischen Meister FC Bayern und Vizemeister Borussia Dortmund. Das wird am Samstag, 22. August, und damit am Wochenende vor dem Bundesliga-Start in Dortmund angepfiffen (20.30 Uhr/Sat.1, Sky und Magenta TV).

Was sind die besten Testspiele?

Welcher Spieler auch immer aus dem WM-Urlaub zurückkehrt, steigt bei seinem Verein in eine längst laufende Saisonvorbereitung ein. Als letzter Bundesliga-Club nimmt der FC Bayern München an diesem Montag das Training wieder auf. Und deshalb müssen auch die Fans nicht bis zum offiziellen Saisonstart warten, wenn sie in den nächsten Tagen und Wochen attraktiven Fußball sehen wollen.

Allein in dieser Woche spielen drei deutsche Zweitligisten jeweils gegen einen namhaften Europapokal-Teilnehmer: VfL Wolfsburg gegen Olympique Lyon in Bamberg (24. Juli), FC St. Pauli gegen AFC Bournemouth in Saalfelden (24. Juli) und Karlsruher SC gegen Inter Mailand im eigenen Stadion (26. Juli).

Und während Borussia Dortmund und Bayern München trotz der WM-Belastung bereits Ende Juli bzw. Anfang August auf Asienreise gehen, kommen einige Clubs der englischen Premier League zur Vorbereitung nach Deutschland: Allein der FC Everton spielt am 1. August beim Hamburger SV und am 8. August beim VfB Stuttgart. Das Testspiel zwischen dem FC Arsenal und Borussia Dortmund findet nach dessen Japan-Rückkehr am 9. August in London statt.

Wann endet die Transferfrist?

Welcher Spieler wechselt zu welchem Verein? Für viele Fans ist das in den Sommermonaten mittlerweile fast spannender als ein Spiel selbst. Für die deutschen Proficlubs endet die Transferfrist am Dienstag, 1. September, um 20.00 Uhr. Auf dieses Datum haben sich Europas Topligen geeinigt, weil der eigentliche «Deadline Day» am 31. August in diesem Jahr in England ein Feiertag ist.

Wann beginnt die Champions League?

Die erste Qualifikationsrunde für die Champions League, die Europa League und die Conference League ist bereits beendet. Die eigentliche Saison der europäischen Königsklasse beginnt mit dem ersten Spieltag der Ligaphase am Dienstag, 8. September. Die Europa League startet erst am 16. September, die Conference League sogar noch vier Wochen später (15. Oktober).

Wann ist das erste Länderspiel mit Jürgen Klopp?

Alles deutet darauf hin: Die deutsche Nationalmannschaft wird nach der für sie so enttäuschenden WM vom neuen Bundestrainer Jürgen Klopp übernommen. An diesem Freitag soll der frühere Liverpool-Coach in Frankfurt am Main vorgestellt werden. Am Donnerstag, 24. September, ist das erste Länderspiel mit ihm in der Nations League in den Niederlanden angesetzt.