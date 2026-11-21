Einen Tag vor dem Nordderby gegen den HSV macht Werder Bremen die Vertragsverlängerung mit Daniel Thioune bekannt. Wie lange der 52 Jahre alte Trainer bleiben soll, verrät der Club nicht.

Bremen (dpa) – Daniel Thioune hat seinen Trainervertrag bei Werder Bremen verlängert. Das gab der Fußball-Bundesligist einen Tag vor dem Nordderby am Sonntag gegen den Hamburger SV (17.30 Uhr/DAZN) bekannt. Über die neue Laufzeit gab es keine Informationen.

«Wir sind von Daniels Arbeit absolut überzeugt. Er hat das gesteckte Ziel in der letzten Saison trotz einer schwierigen Situation mit viel Akribie erreicht und hat die Mannschaft in dieser Spielzeit sichtlich gefestigt und weiterentwickelt», wurde Werders Fußball-Geschäftsführer Clemens Fritz in einer Mitteilung des Vereins zitiert.

Ursprünglich wäre das Arbeitspapier der 52 Jahre alten Thioune am Ende der aktuellen Spielzeit ausgelaufen. Clemens Fritz: «Er kommt mit seiner menschlichen, klaren und direkten Art sehr gut in der Mannschaft an, arbeitet inhaltlich sehr fokussiert und hat es geschafft, das neuformierte Team schnell zu einer Einheit zu formen.»

Seit dem 4. Februar 2026 im Amt

Der im niedersächsischen Georgsmarienhütte geborene Thioune hat Werder am 4. Februar dieses Jahres übernommen. Zuvor hatten sich die Bremer von Horst Steffen getrennt. Thioune führte den Club noch zum Klassenverbleib.

«Es macht mir wahnsinnig viel Spaß bei Werder mit dieser Mannschaft arbeiten zu dürfen. Wir haben tolle Charaktere in dieser Gruppe und es gelingt uns immer besser, unsere Idee vom Fußball spielen zu lassen», sagte der Coach. Neben dem Vertrag von Thioune wurden auch die Arbeitspapiere der Co-Trainer Jan Hoepner und Christian Groß verlängert.

Gemeinsame Zeit mit HSV-Trainer Merlin Polzin

Vor seiner Zeit an der Weser war Thioune bei Fortuna Düsseldorf, dem Sonntags-Gegner Hamburger SV und beim VfL Osnabrück, für den er 170 Partien als Spieler bestritt, tätig. Aus der Osnabrücker Zeit kennt er auch den heutigen HSV-Trainer Merlin Polzin, der beim VfL und in Hamburg sein Assistent war. Gemeinsam wechselten beide aus Niedersachsen an die Elbe. Nach Thiounes Freistellung im Mai 2021 blieb Polzin im Volkspark. Bis heute sind die beiden gut befreundet. Am Sonntag treffen Thioune und Polzin im Weserstadion als Gegner aufeinander. Für 90 Minuten wird die Freundschaft ruhen.