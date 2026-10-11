Roger Schmidt sieht Gerüchte um eine Rückkehr von Julian Nagelsmann nach Leipzig gelassen. Warum er auf Kontinuität auf der Trainerposition setzt.

Mainz/Leipzig (dpa) – Roger Schmidt hat als neuer globaler Fußball-Chef von Red Bull die Gerüchte um eine Leipzig-Rückkehr von Julian Nagelsmann abmoderiert. «Wir sind da ganz weit von entfernt. Wir wollen an allen unseren Standorten eine gewisse Kontinuität auf der Trainerposition», sagte der 59-Jährige im ZDF-Sportstudio. Schmidt hatte am 1. Oktober die Nachfolger von Jürgen Klopp auf der Position angetreten.

Weil Leipzigs neuer Trainer Martin Demichelis vor dem überzeugenden 6:0 gegen Eintracht Frankfurt mit nur zwei Siegen aus vier Spielen in die Bundesliga gestartet war, stand der Argentinier in der Kritik. Sky brachte unter der Woche den Ex-Leipziger Nagelsmann ins Gespräch, betonte aber auch, dass noch keine konkreten Gespräche stattgefunden hätten.

Argentinische Mentalität

Schmidt hatte am Donnerstag erstmals Gelegenheit, sich in Leipzig länger mit Demichelis zu unterhalten. «Mir hat das gefallen. Ich habe auch Erfahrung mit argentinischen Spielern. Ich mag deren Mentalität. Es ist nicht umsonst so, dass sie in Turnieren immer weit kommen», sagte der frühere Trainer von Benfica Lissabon. Argentinier brächten «das gewisse Etwas mit, das man braucht, um Spiele zu gewinnen.» Diesen Eindruck habe er auch von Demichelis.

Dass Gerüchte wie die um Nagelsmann aufkommen, sei laut Schmidt «heutzutage normal.» «Im Fußball muss man solche Themen bearbeiten, wenn man mal zwei Spiele verliert», sagte Schmidt. Nach dem Sieg gegen Frankfurt forderte er nun, am Dienstag gegen seinen Ex-Club PSV Eindhoven nachzulegen. «In der Champions League brauchen wir einen Sieg, denn da haben wir das erste Spiel verloren.»

Im Anschluss stehen für Leipzig die Auswärtsspiele bei Bayern München und Real Madrid an. «Das Potenzial ist da, bei Bayern und Real gut zu spielen. So viel Zuversicht kann man haben», befand Schmidt.