Daniel Siebert muss das Bundesliga-Duell zwischen Hoffenheim und Leverkusen zur Halbzeit wegen einer Wadenverletzung abbrechen. Wer übernimmt die Spielleitung?

Sinsheim (dpa) – So hatte sich Fußball-Referee Daniel Siebert seinen Arbeitstag nicht vorgestellt. Im Bundesliga-Duell zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und Bayer Leverkusen musste der 42-Jährige zur Halbzeit passen. Den Berliner plagte laut dem übertragenden Sender DAZN eine Wadenverletzung, die eine weitere Spielleitung in Hälfte zwei nicht zuließ.

Stattdessen musste sich in der Pause der vierte Offizielle Robert Hartmann (47) warm machen und wechselte mit Siebert die Rolle. Deswegen erfolgte der Wiederanpfiff auch knapp fünf Minuten später.

Siebert tauschte sich nach seinem Zwangs-Aus unter anderem mit Ex-Schiedsrichter Lutz Wagner, aktueller Lehrwart des Deutschen Fußball-Bundes, aus. Auch Leverkusens Robert Andrich wechselte mit dem Pechvogel, der nun als vierter Offizieller an der Seitenlinie die Partie verfolgte, ein paar Worte.