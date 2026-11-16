Eintracht Frankfurt muss nicht bis zum Februar auf seinen neuen Sportvorstand Joti Chatzialexiou warten. Die Hessen haben sich mit dem 1. FC Nürnberg auf einen früheren Wechsel geeinigt.

Nürnberg (dpa) – Joti Chatzialexiou kann seinen neuen Job als Sportvorstand des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt früher antreten als geplant. Die Hessen haben sich mit dem Zweitligisten 1. FC Nürnberg auf einen vorzeitigen Wechsel geeinigt, wie die Franken mitteilten. Demnach endet der Vertrag von Chatzialexiou beim «Club» bereits am 30. November statt am 31. Januar 2027. «Wir sind froh, dass der Übergang nun geregelt und alle Modalitäten geklärt sind», sagte Nürnbergs Aufsichtsratschef Peter Meier.

Wann genau Chatzialexiou in Frankfurt die Arbeit als Nachfolger von Markus Krösche aufnimmt, ist offen. Die Eintracht teilte dazu zunächst nichts mit. Bisher war vorgesehen, dass der frühere DFB-Funktionär zum 1. Februar kommenden Jahres an den Main wechselt. Die Frankfurter hatten sich Mitte Oktober nach mehr als fünf Jahren von Krösche getrennt.

Nürnberg hatte Chatzialexiou nach der generellen Wechseleinigung mit der Eintracht vor knapp zwei Wochen aus formellen Gründen abberufen und Dieter Frey als neuen Sportvorstand präsentiert. Der 54-Jährige trägt seither bereits die sportliche Gesamtverantwortung beim Zweitliga-Tabellenzweiten und wird am Dienstag bei der Mitgliederversammlung des Vereins seinen ersten großen Auftritt haben.