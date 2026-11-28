Gladbach sieht lange wie der Sieger in Bremen aus. Doch am Ende geben die Borussen den zweiten Saisonsieg noch aus der Hand. Die Leistung macht dennoch Mut.

Bremen (dpa) – Wegen des in der Nachspielzeit noch aus der Hand gegebenen zweiten Saisonsiegs herrschte bei den Gladbachern großer Frust. Borussias Trainer Alexander Blessin hätte Werder Bremens Coach Daniel Thioune nach dem 3:3 (1:1) fast zum Sieg gratuliert. «Ich wollte eigentlich zu drei Punkten gratulieren, aber es ist ja ein Remis und keine Niederlage. Aber es fühlt sich so an, weil wir über weite Strecken sehr gut drin waren», sagte Blessin.

«Es wären verdiente und nötige drei Punkte gewesen, um den Anschluss zu schaffen. Das wäre wichtig gewesen», sagte Blessin. Doch weil die Gäste in der Schlussphase eine 3:1-Führung noch aus der Hand gaben und Werder Bremens Torjäger Niclas Füllkrug in der zweiten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich erzielte, bleiben die Gladbacher mit mickrigen fünf Punkten Tabellenletzter.

Leistung macht Mut

Sportchef Rouven Schröder versuchte dennoch das Positive aus dem lange Zeit starken Auftritt der Fohlenelf zu ziehen. «Die Leistung macht Mut. Wir sind auf einem Weg, du kannst definitiv eine Handschrift erkennen», lobte Schröder die Entwicklung unter Blessin, der nach dem vierten Spieltag am Niederrhein übernommen hatte. «Vor ein paar Wochen hätten wir das Spiel am Ende wahrscheinlich sogar noch verloren. Wir sind auf einem Weg und definitiv konkurrenzfähig.»

Das bescheinigte den Gladbachern auch Werder-Coach Thioune. «Das war nicht der Tabellenletzte, sondern eine Mannschaft, die uns von Beginn an weh getan hat», sagte der Bremer Trainer zur starken Leistung des Schlusslichts. «Ich hätte heute nach 85 Minuten zu einem verdienten Sieg gratuliert.» So aber konnte er sich über einen glücklichen Punkt freuen, während bei den Gladbachern über den einen Zähler keine Freude aufkommen wollte.