Nach den kritischen Tönen von Bundestrainer Nagelsmann über Stuttgarts Stürmer Undav möchte sich der VfB auf das Topspiel gegen Dortmund konzentrieren. Bei Coach Hoeneß hat Undav eine besondere Rolle.

Stuttgart (dpa) – Trainer Sebastian Hoeneß will sich nicht in die Diskussionen um die Rolle seines Topstürmers Deniz Undav in der deutschen Nationalmannschaft und die kritischen Töne von Bundestrainer Julian Nagelsmann einmischen. Dennoch glaubt er, dass der Torjäger des VfB Stuttgart der Auswahl des Deutschen Fußball-Bunds guttut.

«Ich kann nur sagen, Deniz liefert die Antworten auf dem Platz», sagte Hoeneß vor dem Bundesliga-Topspiel des VfB am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Dortmund. Er glaube, «dass wir am Ende profitieren von einer guten Nationalmannschaft mit einem guten Deniz». Ansonsten täte es allen gut, wenn das Thema nun zur Ruhe komme.

Hoeneß: Undav macht den Unterschied

Gerade in Duellen wie mit Dortmund sieht Hoeneß in Undav einen Profi, der für den VfB «den Unterschied macht». Man brauche einen Spieler, der am Ende auch die Tore erziele.

Beim 2:1 des DFB-Teams im Testspiel gegen Ghana hatte Undav nach seiner Einwechslung zur zweiten Halbzeit kurz vor Schluss den Siegtreffer erzielt. Nagelsmann weist ihm aber weiterhin nur eine Jokerrolle zu. Der Coach hatte zudem angedeutet, dass Undav möglicherweise nicht so torgefährlich gewesen wäre, wenn er von Beginn an gespielt hätte. Das hatte für Kritik am 38-Jährigen gesorgt.