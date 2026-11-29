Nach nur 13 Pflichtspielen ist Mauro Lustrinelli bei Union Berlin freigestellt. Präsident Dirk Zingler spricht von einer korrigierten Entscheidung. Der neue Trainer soll schnell kommen.

Berlin (dpa) – Union Berlins Präsident Dirk Zingler hat nach der Trennung von Mauro Lustrinelli eine schnelle Lösung der Trainerfrage beim abstiegsbedrohten Bundesligisten angekündigt. Die Trendwende sei trotz vieler Diskussionen unter Lustrinelli nicht gelungen. «Deshalb haben wir gestern unsere Entscheidung aus dem Sommer korrigiert und werden Ihnen morgen oder in den nächsten Tagen einen neuen Trainer vorstellen», sagte Zingler.

Am Vorabend hatten die Köpenicker Lustrinelli nach nur 13 Pflichtspielen im Amt freigestellt. Die Vereinsführung um Zingler zog nach der nächsten Enttäuschung in Mainz (1:2) die Konsequenzen aus der ausbleibenden sportlichen Entwicklung. Union steht auf einem direkten Abstiegsplatz. Der angestrebte spielerische Wandel unter dem Schweizer misslang komplett.

Zingler: «Dann läuft irgendwas falsch»

«Wenn der 1. FC Union Berlin Tabellenletzter ist im Zweikampfverhalten der Bundesliga, dann läuft irgendetwas falsch», sagte Zingler. Das habe er auch den Spielern so gesagt. In vielen anderen statistischen Werten stehe Union schlecht da. «Es wird unsere Aufgabe sein, diese Tugenden und auch diese Anforderungen an die Mannschaft tatsächlich zu stellen. Wir werden die Mannschaft nicht aus der Verantwortung lassen, weil einen Zweikampf gewinnt der Spieler und nicht der Trainer auf dem Feld.»

Der Abschied von Lustrinelli und seinem Trainerteam sei emotional gewesen. «Ich habe mich heute Morgen von allen Trainern verabschiedet, habe gesagt, dass ich über sie kein schlechtes Wort verlieren werde, weil es tolle, gute, anständige Menschen sind, die alle hier gerne gearbeitet haben.» Aber dem Klassenerhalt müsse alles untergeordnet werden.