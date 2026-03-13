Es ist ein sehr spezielles Comeback im Bayern-Tor. Nach den Ausfällen von Kapitän Neuer und Vertreter Urbig muss in Leverkusen Sven Ulreich ran. Es ist ein besonderer Moment für den Routinier.

München (dpa) - Schon in der Nacht von Bergamo war für Sven Ulreich klar, dass er jetzt beim FC Bayern als Torwart noch einmal ins Rampenlicht rücken würde. Und sowohl Trainer Vincent Kompany als auch Sportvorstand Max Eberl verneinen jegliche Bedenken, wenn der 37-Jährige an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Leverkusen gegen Bayer 04 ein nicht nur aus sportlichen Gründen sehr spezielles Comeback in der Fußball-Bundesliga erleben wird.

«Wir haben volles Vertrauen, wir haben schon mit Ulle im Tor Spiele gewonnen. Und das wollen wir morgen wieder», sagte Kompany. Manuel Neuer wird nach seinem nächsten Muskelfaserriss in der Wade erst im April und damit nach der Länderspielpause und seinem 40. Geburtstag (27. März) wieder zur Verfügung stehen, wie der Trainer berichtete.

Neuer-Rückkehr erst im April

Bei Jonas Urbig hat Kompany dagegen die Hoffnung, dass der 22-Jährige nach seiner Gehirnerschütterung bei der Münchner 6:1-Gala in der Champions League gegen Atalanta Bergamo schon in der nächsten Woche zurückkehrt.

«Wir haben nicht einmal gezuckt», sagte Eberl, als festgestanden habe, dass nun die Nummer drei im Tor ran muss. «Beim letzten Mal mit Ulle in Bremen haben wir mit 5:0 gewonnen», erinnerte der Sportvorstand an den 21. September 2024: «Wir wissen um seine Qualität. Wir wissen, dass er genau in so einem Krisenmoment da ist. Sven steht im Tor - und wir wissen, dass er es genauso gut machen wird wie die anderen beiden.»

Auf Ulreich ist Verlass - diese Überschrift galt eigentlich immer, wenn er in der Vergangenheit für Kapitän Neuer einspringen musste. Der 14. März 2026 wird trotzdem ein spezieller Tag für Ulreich sein. Er wird dann sicherlich an einen geliebten Jungen denken, der ihm bei seinem 243. Einsatz in der Bundesliga nicht zuschauen kann. Im vergangenen Sommer musste Ulreich kurz vor seinem 37. Geburtstag mit seiner Familie einen extremen Schicksalsschlag bewältigen.

«Tiefe Trauer» um Sohn Len

«In tiefer Trauer möchten wir mitteilen, dass unser Sohn Len vor wenigen Wochen nach langer, schwerer Krankheit verstorben ist», teilte Ulreich Anfang August 2025 auf Instagram mit. Mit dem schweren Schritt, die Nachricht vom Tod des Sechsjährigen öffentlich zu machen, wollte er Klarheit schaffen.

«Gemeinsam mit unserer Tochter versuchen wir nun, Schritt für Schritt wieder ins Leben zurückzufinden», schrieb Ulreich damals in dem Post, unter dem sein Vorname und der seiner Frau Lisa standen. Ulreich war in den Monaten des Bangens um Len zeitweise vom Dienst beim FC Bayern befreit. Später verzichtete er auf Auswärtsreisen. Inzwischen geht das Leben weiter.

Kompany hat Ulreich in seinen bald zwei Jahren in München nicht nur als «stabilen Torwart» kennengelernt, sondern auch als «stabile Persönlichkeit», wie er sagte. Und jetzt gelte für den Torwart-Routinier das Gleiche wie bei Youngster Urbig. «Es gibt keinen Druck auf Ulle. Er hat es immer gut gemacht im Training. Jetzt soll er genau das zeigen im Spiel gegen Leverkusen.»

Auch Eberl rühmt Ulreich als «große Persönlichkeit». Und vorbildlichen Profi. «Er ist schon sehr lange beim FC Bayern. Er kennt die Rolle des Einspringens, wenn jemand verletzt war. Er hatte jetzt auch klaglos die Rolle angenommen, dass mit Jonas ein neuer, zweiter Torwart dazugekommen ist», sagte Eberl.

«Er hat eine schwere Zeit gehabt. Wir als Verein haben geholfen. Das hat verbunden», bemerkte der Sportchef. Vieles deutet darauf hin, dass Ulreichs am Saisonende auslaufender Vertrag nochmals bis 2027 verlängert wird.

«Wenn Arsenal Schwierigkeiten hatte...»

Die Kraftprobe zwischen Bayer und Bayern ist nicht mehr ein Titelduell wie in den vergangenen beiden Jahren. Fünf Plätze und 22 Punkte trennen beide Clubs. Prestigeträchtig ist das Spiel dennoch - und vor allem für die Gastgeber ist das Punkten wichtig im Kampf um einen Königsklassen-Platz.

Aber auch Kompany nimmt die Aufgabe ernst. «Wir dürfen keine Spannung verlieren», sagte der Belgier. Neben Neuer und Urbig werden auch Jamal Musiala und Alphonso Davies verletzt fehlen. Dafür dürfte der in Bergamo nach einer Wadenprellung noch geschonte Torjäger Harry Kane wieder auflaufen.

Das würde die Münchner Siegchancen erhöhen. Kompany rechnet mit einer knackigen Aufgabe. «Wenn Arsenal Schwierigkeiten hatte da», sagte er mit Verweis auf das beachtliche 1:1 von Bayer in der Champions League gegen die «Gunners» aus London, «dann weiß Bayern auch, dass da ein bisschen Gift sein muss in unserer Leistung, wenn wir was holen wollen.» Mit Ulreich im Tor.