Experten äußern nach Untersuchungen Zweifel an der halbautomatischen Abseitstechnik in der Bundesliga. Zu einem Toleranzbereich hat der DFB eine klare Position.

Frankfurt/Main (dpa) – Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und seine Schiedsrichter lehnen einen Toleranzbereich bei der halbautomatischen Abseitserkennung ab. «Eine Toleranz führt nur zu einer Verschiebung der Diskussion», sagte Jochen Drees als Leiter Innovation und Technologie der Schiedsrichter beim DFB dem «Spiegel».

Der ehemalige Referee fügte an: «Wenn wir eine Toleranz von zehn Zentimetern einführen würden, wird es unserer Meinung nach kein größeres Gerechtigkeitsgefühl geben. Zudem ist eine Toleranz regeltechnisch eigentlich nicht statthaft, weil es sich um eine binäre Entscheidung handelt.» Seit der aktuellen Spielzeit wird die Technologie in der Bundesliga und der 2. Liga eingesetzt.

Experten bemängeln Ungenauigkeiten

Die Technik mit dem Kurznamen «SAOT» (Semi-Automated Offside Technology) soll den Schiedsrichtern auf dem Rasen die Arbeit erleichtern, indem sie bei der beschleunigten Überprüfung potenzieller Abseitsstellungen unterstützt. In jedem Stadion der Bundesliga und 2. Bundesliga erfassen zwölf Spezialkameras die Bewegungen aller Spieler sowie des Balls in Echtzeit.

Dabei werden pro Spieler 21 definierte Körperpunkte sowie die Position des Balls erfasst und verarbeitet. Es gibt – anders als bei der Torlinientechnik – also keinen Chip im Ball.

Drees sieht «keine neuen Erkenntnisse»

Drei Prüf-Experten fordern DFB und Deutsche Fußball Liga (DFL) dazu auf, die Technik auszusetzen. Die Fachleute erklären im «Spiegel», es könne dabei zu Ungenauigkeiten bei der Messung kommen, die bislang nicht berücksichtigt wurden.

Die Verbände wollen an der Technologie auch nach der Analyse festhalten. Drees sagte, man nehme die Kritik der drei Messprofis ernst. «Aber es ist nicht das erste Mal, dass wir mit solchen Fragen zur halbautomatischen Abseitserkennung konfrontiert werden. Inhaltlich hat uns die Analyse keine neuen Erkenntnisse geliefert.»