Der VfB Stuttgart entscheidet den Dreikampf um den vierten Champions-League-Platz für sich. Kommende Saison spielt auch der SC Freiburg wieder europäisch - und darf noch auf eine Steigerung hoffen.

Frankfurt (dpa) – Der VfB Stuttgart hat sich als viertes Team aus der Fußball-Bundesliga für die Champions League in der kommenden Saison qualifiziert. Den Schwaben reichte am letzten Spieltag ein 2:2 (2:0) bei Eintracht Frankfurt, um sich den vierten Tabellenplatz vor der TSG Hoffenheim und Bayer Leverkusen zu sichern.

So ist die Lage in der Europa League

Die beiden Verfolger sind damit nächste Spielzeit in der Europa League dabei. Hoffenheim verlor bei Borussia Mönchengladbach mit 0:4 (0:2). Leverkusen trennte sich mit 1:1 (0:0) vom Hamburger SV. Für die Champions League hatten zuvor bereits Meister FC Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig ihr Ticket gelöst.

So ist die Lage in der Conference League

Der SC Freiburg verteidigte mit einem 4:1 (2:1) gegen RB Leipzig erfolgreich den siebten Rang und hat damit mindestens den Platz in den Playoffs der drittklassigen Conference League sicher. Frankfurt nach dem Remis gegen Stuttgart und der FC Augsburg durch ein 0:4 (0:2) beim 1. FC Union Berlin spielen damit kommende Saison nicht international.

Sollten die Breisgauer am Mittwoch in Istanbul das Europa-League-Finale gegen Aston Villa gewinnen, wären sie sogar als fünftes deutsches Team in der Champions League dabei. Der Tabellenachte würde jedoch nicht in die Conference League nachrücken – ein deutsches Team würde in dem Wettbewerb dann fehlen.