Nach dem 0:0 des HSV gegen Bayern wurde Alexander Rössing-Lelesiit in sozialen Medien rassistisch beleidigt. Auslöser war eine Szene mit Joshua Kimmich. Der junge HSV-Spieler reagiert souverän.

Hamburg (dpa) – HSV-Spieler Alexander Rössing-Lelesiit ist nach dem 0:0 gegen den FC Bayern München nach eigenen Angaben in den sozialen Medien rassistisch beleidigt worden. Das machte der Offensivspieler des Hamburger Fußball-Bundesligisten auf seinem Instagram-Account öffentlich.

Auslöser war die Rote Karte für Bayern-Kapitän Joshua Kimmich. Der Nationalspieler hatte in der 44. Minute Rössing-Lelesiit an den Haaren gezogen, nachdem dieser vom 19-jährigen Norweger scheinbar provoziert worden war. Schiedsrichter Bastian Dankert zeigte Kimmich wegen der Tätlichkeit die Rote Karte.

Rössing-Lelesiit kommentierte den beleidigenden Post mit drei Emojis und den Worten: «Diese Leute. Ich bin stolz auf meine Farbe!!!!!»

Kimmich hatte sich nach dem Spiel reumütig gezeigt und konnte sich seine Aktion auch selbst nicht erklären. «Entschuldigen muss ich mich bei der Mannschaft, aber ich kann es auch nicht wirklich erklären», hatte er gesagt. «Es war auf jeden Fall sehr, sehr dumm.»

Er habe mit Rössing-Lelesiit auch «kein Techtelmechtel irgendwie auf dem Platz oder so» gehabt. «Wenn ich emotional geladen war, würde ich sagen, Aussetzer, Blackout. Aber es war jetzt nicht so, dass ich großartig sauer war.»