Bremen (dpa) – Nach seinem ersten Doppelpack für Werder Bremen wurde Eren Dinkçi so richtig emotional. «Die private Situation spielt natürlich mit rein, trotzdem macht es unglaublich viel Spaß», sagte der Angreifer nach dem turbulenten 3:3 (1:1) gegen Borussia Mönchengladbach. «Ohne die Jungs hätte ich wahrscheinlich schon einen Burnout.»

Dinkçi war im Sommer erst einmal auf Leihbasis an die Weser zurückgekehrt. Dorthin, wo er geboren ist, wo seine Familie und die seiner kranken Lebensgefährtin noch immer leben. Seine Freundin Cinja ist an Leukämie erkrankt. Im Frühjahr machte das Paar die Diagnose öffentlich, um mit Hilfe der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) nach passenden Stammzellenspendern zu suchen.

Große Unterstützung

Mit der Unterstützung von Familie und Freunden ist es für den 24-Jährigen leichter, sich neben all den Sorgen um seine große Liebe auf den Fußball zu konzentrieren. «Ich bin super zufrieden. Ich bin zu Hause», sagte Dinkçi. «Einfach hier zu sein, mit den Jungs kicken zu dürfen und jeden Tag auf dem Trainingsplatz zu stehen, das ist für mich momentan Gold wert.»

Die Verantwortlichen und Teamkollegen probieren, es Dinkçi so leicht wie möglich zu machen. «Wir versuchen, für Eren den Alltag so normal wie möglich zu gestalten», sagte Bremens Geschäftsführer Clemens Fritz. «Wir können alle nicht nachvollziehen, was da auf der ganzen Familie lastet. Hut ab, dass er dann noch solche Leistungen bringt.»

Gegen Gladbach sorgte der Stürmer vor der Pause für den zwischenzeitlichen Ausgleich und leitete in der Schlussphase die spektakuläre Aufholjagd ein, mit der Werder in den letzten Minuten aus einem 1:3 noch ein 3:3 machte.

Füllkrugs Lauf

Den Schlusspunkt setzte dann wieder einmal Niclas Füllkrug, der in der zweiten Minute der Nachspielzeit zur Stelle war und den umjubelten Ausgleich erzielte. Damit hat der Nationalspieler in dieser Saison in jedem der bislang sechs Bremer Heimspiele getroffen. Das war vor ihm noch keinem Werder-Spieler gelungen.