Nils Schmadtke leitet beim FC Bayern das Scouting für die Lizenzmannschaft und den Campus. Nun endet seine Arbeit beim Rekordmeister vorzeitig – was der Club dazu mitteilt.

München (dpa) – Der FC Bayern München und Scouting-Chef Nils Schmadtke gehen getrennte Wege. Nach «vertrauensvollen Gesprächen» habe man sich «einvernehmlich auf eine vorzeitige Beendigung des Arbeitsverhältnisses geeinigt», teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister mit. Schmadtke (37) wird den Club zum 31. Januar 2027 verlassen. Er hatte im Oktober 2024 als Abteilungsleiter die Leitung des Scoutings für die Lizenzmannschaft und den FC Bayern Campus übernommen.

«Nils Schmadtke war in den vergangenen zwei Jahren im Bereich Scouting und in der Planung des Lizenzkaders eine sehr große Unterstützung. Als Head of Scouting hat er die Abteilung mit vielen neuen Ideen gestaltet. Ich möchte mich bei ihm für seine sehr gute Arbeit bedanken und wünsche ihm für seine Zukunft nur das Allerbeste», sagte Bayerns Sportvorstand Max Eberl.