Das Gezeter um den Videobeweis im Profifußball ist in der laufenden Spielzeit gefühlt weniger geworden. Knut Kircher von der DFB Schiri GmbH sagt, welche Zahlen das bestätigen.

Frankfurt/Main (dpa) – In der 1. und 2. Fußball-Bundesliga sind die Eingriffe durch den Video Assistent Referee (VAR) in der bisherigen Saison zurückgegangen – und schneller beendet worden. Dies sagte Knut Kircher, Chef der DFB Schiri GmbH, in einem Interview der «Frankfurter Allgemeine Zeitung». Dadurch kommt es nach Ansicht des früheren FIFA-Referees «viel seltener zu hitzigen Debatten».

Dies gelte auch für andere europäische Topligen und UEFA-Wettbewerbe. «In der Bundesliga liegen wir um rund zehn Prozent unter dem Vorjahreswert. In der zweiten Liga haben wir sogar 20 Prozent weniger Eingriffe», sagte Kircher. «Außerdem ist die Anzahl der On-Field-Reviews, also der Überprüfungen des Schiedsrichters im Stadion am Bildschirm gesunken: von 20 nach neun Spieltagen in der Vorsaison auf zwölf in der laufenden Saison.»

73 Sekunden im Schnitt pro Intervention

Die veränderte Herangehensweise, vor dieser Spielzeit angekündigt, führt nach Ansicht des 57-Jährigen aus Rottenburg am Neckar zu verschiedenen Verbesserungen, die schon lange gefordert worden seien.

Kircher verwies auch darauf, dass der VAR nur noch nach Fehlern suche, die nicht nur als klar oder offensichtlich beschrieben werden. Seit dieser Spielzeit gelte auch das Adjektiv «unverzüglich» – das heißt, dass nur Fehler korrigiert werden, die sofort in der ersten oder zweiten Kameraeinstellung sichtbar werden.

Die Wirkung sei enorm, so Kircher: «Letzte Saison lagen wir nach neun Bundesliga-Spieltagen bei durchschnittlich 122 Sekunden pro Intervention, da kann ich den Ärger vieler Leute nachvollziehen. Heute liegen wir bei 73 Sekunden.»