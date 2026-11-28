Der FC Schalke 04 geht in Paderborn unter - und das kurz vor dem Revierderby. Der Trainer erhält sofort die Rückendeckung des Vorstands - und findet harsche Worte für sein Team.

Paderborn (dpa) – Nach dem 1:8-Debakel beim Mitaufsteiger SC Paderborn haben sich die Spieler des FC Schalke 04 eine knallharte Abrechnung anhören müssen. Trainer Miron Muslic bekam von Sportvorstand Frank Baumann sofort das Vertrauen ausgesprochen («Über Miron gibt es keine Diskussion»). Und der 44 Jahre alte Aufstiegs-Coach nutzte diese Rückdeckung zu einer Kritik an seinem Team, wie man sie in dieser Schärfe in der Fußball-Bundesliga nur selten hört.

«Ich kann mich als Trainer von Schalke 04 nur entschuldigen für diese Leistung. Ich fühle große Scham. Es ist eine Schande», sagte Muslic in der Pressekonferenz.

Die Kritik des Bosniers betrifft alle Bereiche des Schalker Teams: Qualität, Mentalität, Widerstandsfähigkeit. «Alles, was wir uns seit Mai 2025 aufgebaut haben, wird gerade auf der Überholspur zerstört», sagte Muslic. «Ich übernehme die volle Verantwortung für die Startelf. Ich übernehme die volle Verantwortung für unseren Matchplan. Und ich übernehme die volle Verantwortung für das Resultat. Aber irgendwann wird es Zeit auch für die Spieler, Verantwortung zu übernehmen.»

Nur drei Niederlagen waren höher

Nur einen Schalke-Spieler nahm der Trainer von seiner Abrechnung aus: «Bis auf Loris Karius, der von Tag eins performt, ist keiner der Führungsspieler von Schalke in der Lage, diese Mannschaft zu führen und entsprechend zu performen», sagte Muslic bei DAZN. «Ein Schalke-Spieler muss etwas aushalten können. Dafür ist unser Logo zu groß. Und zu wenige schaffen das!»

Der Aufsteiger ist bereits seit neun Pflichtspielen ohne Sieg. In der Bundesliga-Geschichte der Schalker gab es bislang nur drei höhere Niederlagen: 0:11 gegen Borussia Mönchengladbach (1967) sowie jeweils 0:8 gegen Bayern München (2020) und den 1. FC Köln (1969). Nächster Gegner ist der große Rivale Borussia Dortmund im Revierderby am 6. Dezember.