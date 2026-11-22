Über die Tabelle spricht man in Freiburg allenfalls in der Kabine - aber selbst das wäre nicht Julian Schusters Stil. Die ganze Liga sieht jedoch, dass der SC den Bayern und Dortmund Druck macht.

Spiesen-Elversberg (dpa) – Den Titel als Lautsprecher der Liga wird der SC Freiburg in dieser Saison nicht gewinnen – aber um die deutsche Fußball-Meisterschaft mitspielen? Nach dem 1:0-Sieg bei der SV Elversberg liegen die Breisgauer als Tabellendritter punktgleich mit dem FC Bayern nur zwei Zähler hinter Spitzenreiter Borussia Dortmund.

Trainer Julian Schuster war dazu keine Aussage zu entlocken. Aber Matchwinner Igor Matanovic beantwortete die Frage, ob der Sport-Club nun ein Spitzenteam sei, mit einem deutlichen «Ja».

In einem «unfassbar intensiven Spiel», so der Torschütze (68. Minute), zeigten die Freiburger alles, was sie in ihrer dritten Spielzeit unter Schuster auszeichnet: Cleverness, Widerstandsfähigkeit, Geduld, hochklassiges Verteidigen und blindes Verständnis.

Schuster: «Es war eine brutale Intensität»

Vor 9.307 Zuschauern in der ausverkauften Stadion-Baustelle an der Kaiserlinde waren schon einige Mannschaften untergegangen. «Ich finde, das hat nichts mit Aufsteiger zu tun, wie sie spielen», sagte Schuster über den erneut starken saarländischen Neuling.

So war Freiburgs Chefcoach «sehr, sehr glücklich» über die reife Leistung seiner Profis nach der Länderspielwoche. «Es war für mich allerhöchste Qualität, was sich die beiden Mannschaften abgefordert haben», sagte der 41-Jährige. «Es war eine brutale Intensität, ein hartes Stück Arbeit, aber für mich ein tolles Spiel, für uns der nächste Schritt in unserer Entwicklung.»

Elversbergs-Coach prophezeit spannenden Meisterschaftskampf

Dabei fügten sich die Nationalmannschafts-Entdeckungen Derry Scherhant und Philipp Treu wenige Tage nach dem umjubelten 5:0 der DFB-Auswahl gegen die Niederlande in die Fleißarbeit der Freiburger ein, ohne zu glänzen. Yannik Engelhardt und Maximilian Eggestein auf der Doppelsechs, Matthias Ginter als Abwehrchef und auch Torvorbereiter Jan-Niklas Beste ragten heraus.

«Manchmal laufen die Freiburger gefühlt noch so ein bisschen unter dem Radar. Eine Topmannschaft. Vielleicht gibt's ja auch Spannung Richtung deutsche Meisterschaft dieses Jahr», hatte Elversbergs Chefcoach Vincent Wagner schon vor dem Anpfiff bei Sky gesagt.

Jetzt gegen Twente und gegen Verfolger Leipzig

Bei der Pressekonferenz nach der Partie meinte er lächelnd in Richtung seines Kollegen: «Ich befürchte, ihr seid nicht so weit weg von der Spitze. Ihr dürft natürlich noch 600 Spiele die nächsten drei Wochen machen, aber wie gesagt: Ich glaube, es wird dieses Jahr spannend ganz oben.»

Ganz so oft muss Freiburg vor Weihnachten nicht mehr antreten, aber die Dreifachbelastung fordert dem Europa-League-Finalisten der vergangenen Saison jetzt erst mal das ab: Am Donnerstag geht's in der Conference League gegen den FC Twente, am Sonntag in der Bundesliga gegen Verfolger RB Leipzig und den Mittwoch darauf im DFB-Pokal zum 1. FC Kaiserslautern.

«Wir bleiben einfach ruhig und schauen von Spiel zu Spiel. Die Saison ist immer noch sehr lang», sagte Scherhant ganz in Freiburgs zurückhaltendem Sprachgebrauch. Der Sport-Club hatte auch Glück, zum Beispiel, als David Mokwa im Strafraum-Getümmel zum Abschluss kam. Da riss Freiburgs Keeper Mio Backhaus gerade noch die Fäuste hoch, lenkte den Ball aber bei genauem Hinschauen mit dem Kopf über die Latte (23.).

«Es war so ein bisschen beides, primär der Kopf. Man trainiert das ja, dass man nicht weg zuckt, nicht den Kopf wegdreht», erklärte Backhaus später. So durfte man den Jubel von Matanovic nach seinem Tor des Tages durchaus symbolisch sehen: ein Fingerzeig nach oben. «Eine wirklich tolle Leistung von den Jungs, angefangen von der Haltung. Wie sie das hier geschlossen so angenommen haben, da muss ich schon den Hut ziehen», lobte Schuster seine Mannschaft.