München kann den Patzer von Borussia Dortmund nicht nutzen und lässt selbst Punkte liegen. Mainz und Leverkusen liefern ein Torspektakel. Union gelingt der Befreiungsschlag.

Berlin (dpa) - Der FC Bayern hat mit Mühe die erste Saisonniederlage abgewendet, den Sprung an die Tabellenspitze aber auch aufgrund eines Rekordtors verpasst. Im bayerischen Derby beim FC Augsburg musste sich der deutsche Rekordmeister nach einem zweimaligen Rückstand mit einem 2:2 (0:1) begnügen. Augsburg schockte die Bayern mit dem schnellsten Treffer der Bundesliga-Geschichte, den Torwart Manuel Neuer mit einem Patzer erst ermöglichte.

Die Bayern konnten damit den Ausrutscher von Spitzenreiter Borussia Dortmund, der am Freitag gegen Werder Bremen nur 2:2 gespielt hatte, nicht nutzen und bleiben vorerst mit zwei Punkten Rückstand Zweiter.

Bayer Leverkusen gewann das Duell der bisherigen Tabellennachbarn mit dem FSV Mainz 05 auswärts mit 4:3 (2:2) und bleibt oben dabei. Der schwach in die Saison gestartete VfB Stuttgart holte durch das 2:0 (1:0) bei Aufsteiger SC Paderborn das dringend benötigte Erfolgserlebnis. Der 1. FC Union Berlin feierte im Heimspiel gegen Neuling SV Elversberg durch das 1:0 (0:0) den ersten Saisonsieg. Auch dem Hamburger SV gelang im Abstiegskampf durch ein 3:2 (1:1) bei der TSG Hoffenheim ein wichtiger Sieg.

Neuer patzt beim Rückstand

Das Augsburger Rekordtor ermöglichte ausgerechnet der so erfahrene Torwart Manuel Neuer. Er patzte mit der ersten Ballaktion und ermöglichte FCA-Profi Robin Fellhauer den Augsburger Führungstreffer, der in die Geschichts-Bücher einging. Die vorherige Bestmarke von je neun Sekunden hatten sich der Leverkusener Karim Bellarabi und Hoffenheims Kevin Volland geteilt.

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Münchner den Druck und kamen durch Neuzugang Ismael Saibari (55.) zum verdienten Ausgleich. Nachdem Rodrigo Ribeiro (65.) die Bayern erneut schockte, sicherte Nationalspieler Nathaniel Brown (80.) dem Favoriten zumindest noch einen Punkt.

In Mainz erlebten die Zuschauer vom Start weg eine ereignisreiche Partie. Nach nicht mal zehn Minuten führten die Gäste aus Leverkusen dank Treffer von Robert Andrich (5.) und Patrik Schick (9.) mit 2:0. Doch der FSV schlug noch vor dem Halbzeitpfiff dank eines Doppelpacks von Anthony Caci (33./42.) zurück. Leverkusens Tore in der zweiten Hälfte erzielten Jarell Quansah (55.) und Moussa Diaby (65.). Der Anschlusstreffer durch Benedict Hollerbach (90.+2) kam für Mainz zu spät.

HSV dreht Partie

Die Stuttgarter standen in Paderborn unter Zugzwang, meisterten diese Aufgabe aber. Jeff Chabot (25.) und Chris Führich (83.) erzielten die Tore des Tages. Bei Union Berlin war Livan Burcu (81.) der umjubelte Matchwinner.

In Sinsheim erwischten die Gäste aus Hamburg den besseren Start, Yussuf Poulsen (12.) sorgte für die 1:0-Führung. Ein Eigentor von Sebastiaan Bornauw (45.+7) brachte Hoffenheim in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zurück ins Spiel. Neu-Nationalspieler Bambasé Conté (53.) brachte die TSG dann in Führung. Der Hoffenheimer Bernardo sah in der 65. Minute Gelb-Rot, dadurch drehte der HSV die Partie dank Treffer von Terem Moffi (83.) und Miro Muheim (90.+4).