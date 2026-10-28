Die Winterpause in der Bundesliga ist kurz. Dennoch unternimmt der FC Bayern eine weite Reise. Warum zieht es die Münchner nach Afrika?

München (dpa) – Der FC Bayern reist in der kurzen Winterpause Anfang kommenden Jahres nach Kenia. Der deutsche Fußball-Rekordmeister trifft am 5. Januar 2027 in Nairobi im Rahmen der feierlichen Eröffnung des neuen Nationalstadions auf den niederländischen Spitzenverein Ajax Amsterdam mit dem deutschen Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen und den ehemaligen Nationalspieler Julian Brandt. Wenige Tage später geht es schon in der Bundesliga weiter.

Die Veranstaltung in Nairobi rund um das «Raila Odinga International Stadium at Talanta Sports City» soll eine Einstimmung auf den Afrika-Cup sein, wie der FC Bayern mitteilte. Das Kontinentalturnier wird im Sommer 2027 in Kenia, Uganda und Tansania ausgetragen. Erstmals findet das Event in drei Ländern statt.

«Der FC Bayern hat in Afrika Millionen großartiger Fans, mit denen wir uns eng verbunden fühlen – es ist ein Kontinent mit einer riesigen Fußballbegeisterung», erklärte Marketingvorstand Rouven Kasper. «Nun bietet sich uns eine neue Möglichkeit, auch in Afrika die Verbindung zu unseren Fans weiter zu stärken, als FC Bayern unmittelbar erlebbar zu sein und die internationale Strahlkraft unseres Clubs zu unterstreichen.»