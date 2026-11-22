Das Nordderby Werder Bremen gegen den HSV gilt als Hochrisikospiel. Auch bei der 111. Bundesliga-Auflage gibt es Vorfälle. Dennoch spricht die Polizei von einem «erfolgreichen» Einsatz.

Bremen (dpa) – Beim 111. Bundesliga-Nordderby zwischen dem SV Werder und dem Hamburger SV ist es nach Angaben der Polizei Bremen zu mehreren Zwischenfällen mit Fußball-Fans gekommen. Unter anderem sei es im Gästebereich während und nach dem Spiel zu «erheblichen Sachbeschädigungen» gekommen, teilte die Polizei in einem vorläufigen Fazit am Abend mit.



«Dazu zählte eine versuchte Brandstiftung im Bereich des Sanitätsdienstes sowie die mutwillige Zerstörung einer Sanitäranlage», hieß es. Zudem habe es im Gästeblock diverse Brände gegeben. Unter anderem brannten Sitzreihen im Oberrang.

Fans zünden Pyrotechnik

Während des Spiels hatten Teile beider Fan-Lager phasenweise massiv Pyrotechnik und Feuerwerk gezündet. Auf dem Weg zum Spiel hatten Heim-Anhänger Pyro auf Beamte geworfen. Laut Polizei wurden Verstöße angezeigt, die Ermittlungen laufen.

Trotz der Vorfälle zog die Polizei ein zufriedenes Fazit des Einsatzes. Das Spiel Werder Bremen gegen den HSV gilt als Hochrisikospiel. Er sei dank einer intensiven Vorbereitung, der Unterstützung zusätzlicher Polizeikräfte und eines abgestimmten Deeskalationskonzepts erfolgreich bewältigt worden. Ein Aufeinandertreffen der rivalisierenden Fan-Lager habe verhindert werden können.



Die An- und Abreise der HSV-Fans verlief laut Bundespolizei ohne Probleme. «Mein Dank gilt insbesondere den friedlichen Fangruppen, die trotz der sportlichen Konkurrenz durch umsichtiges und friedliches Verhalten maßgeblich zu einem gelungenen Einsatzverlauf beigetragen haben», sagte der Präsident der Bundespolizeidirektion Hannover, Michael Schuol.