Das 2:2 von Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Köln wird von einem Notarzteinsatz auf der Tribüne überschattet. Ein Zuschauer wird in eine Klinik gebracht.

Frankfurt/Main (dpa) – Nach einem medizinischen Notfall während des Bundesligaspiels zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Köln (2:2) befindet sich ein Zuschauer in kritischem Zustand. Wie die Frankfurter kurz nach der Begegnung mitteilten, wurde eine Person nach einem Notarzteinsatz auf der Tribüne in der zweiten Halbzeit in eine Klinik gebracht.

Zuvor sei die Person umgehend noch an ihrem Platz versorgt worden. «Unsere Gedanken sind bei dem Betroffenen und seinen Angehörigen», hieß es von der Eintracht. Während der Begegnung des 28. Spieltags schweigen beide Fanlager zunächst minutenlang, nachdem die Rettungskräfte zu Hilfe geeilt waren.