Beim Spiel des BVB im Dortmunder Stimmungstempel ist es lange ungewohnt leise. Der Grund ist ein Notfall auf den Rängen.

Dortmund (dpa) – Ein medizinischer Notfall auf der Tribüne hat für ungewohnte Ruhe im Dortmunder Stimmungstempel gesorgt. Beide Fanlager stellten kurz vor der Pause ihre Unterstützung beim Fußball-Bundesliga-Heimspiel der Borussen gegen Bayer 04 Leverkusen ein. Auf den Rängen waren Sanitäter im Einsatz, Planen dienten als Sichtschutz.

Etwas später hieß es übers Stadionmikrofon, dass der Zuschauer in Begleitung seiner Familie auf dem Weg ins Krankenhaus sei. «Wir wünschen ihm nur das Beste für seine Genesung.»