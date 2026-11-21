Nur wenige Stunden nach dem Spiel lag Harry Kane bereits auf dem OP-Tisch. Die Bayern teilen mit, wie der Eingriff verlaufen ist.

München (dpa) – Harry Kane ist nach seiner schweren Verletzung noch in der Nacht operiert worden. Das teilte der FC Bayern via X, vormals Twitter, mit. Der Eingriff nach seinem Syndesmosebandriss im linken Sprunggelenk sei erfolgreich gewesen. Kane werde nun sein Rehaprogramm beginnen, hieß es weiter: «Gute und schnelle Genesung, Harry!»

Der deutsche Fußball-Rekordmeister verkündete die erfolgreiche Operation fast zeitgleich zum Beginn der Jahreshauptversammlung in München. «Wir sind uns sicher, dass du noch stärker zurückkommst», richtete Bayern-Präsident Herbert Hainer zum Auftakt der Versammlung aufmunternde Worte an den abwesenden Topstürmer.

Am Abend vorher hatte sich der 33 Jahre alte Kane die Verletzung beim 1:1 daheim gegen den 1. FC Köln zugezogen. Der Ballon-d'Or-Gewinner wird monatelang ausfallen. Bei der Syndesmose handelt es sich um eine Verbindung zwischen zwei Knochen. Sie besteht aus Bindegewebe.