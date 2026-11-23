Justin Njinmah schießt Werder mit zwei Treffern zum Derbysieg. Doch lange feiern kann er danach nicht - aus gutem Grund.

Bremen (dpa) – Nach seiner Heldenrolle im Nordduell mit dem Hamburger SV wollte Werder Bremens Derbyheld ganz schnell weg. «Meine Frau ist schwanger. Ich habe eine Nachricht bekommen, dass es bald losgeht», sagte Justin Njinmah nach dem 4:0 (0:0) in der Fußball-Bundesliga gegen den Erzrivalen aus Hamburg, bei dem er mit zwei Treffern in die Rolle des Matchwinners geschlüpft war. «Ich werde mich jetzt umziehen und schnell nach Hause fahren. Dann kann das ein sehr, sehr schöner Tag für mich sein», sagte der in Hamburg geborene Angreifer im NDR.

«Der beste Moment steht noch bevor», sagte Werder-Coach Daniel Thioune mit Blick auf die anstehende Geburt von Njinmahs Kind. «Justin bekommt jetzt erstmal ein paar Tage Ruhe. Er soll das genießen, was da bevorsteht.»

Zwei Treffer nach der Pause

Zuvor hatte Njinmah bereits das Derby auf dem Platz genossen. Dabei war er gerade erst von einer Verletzung zurückgekommen und nur wegen des Ausfalls von Marco Grüll erstmals seit dem ersten Spieltag in die Startelf gerückt. Doch nachdem der schnelle Stürmer in der ersten Halbzeit noch eine riesige Konterchance ungenutzt gelassen hatte, schlug er nach der Pause zweimal zu und machte den Werder-Sieg so perfekt.

«Das hat er richtig gut gemacht», lobte Bremens Geschäftsführer Clemens Fritz, der Njinmah im Sommer fast verkauft hätte. Allerdings standen die Interessenten nach einer schwachen Vorsaison nicht unbedingt Schlange, weshalb der seit drei Jahren an der Weser spielende Angreifer weiter das grün-weiße Trikot trägt.

Große Konkurrenz

Mit seinen ersten beiden Saisontreffern trumpfte Njinmah nun erstmals in dieser Saison groß auf. Eine Stammplatzgarantie gibt ihm der Doppelpack aber nicht. Schließlich könnte Grüll schon am Freitag gegen den Tabellenletzten Borussia Mönchengladbach zurückkehren. Auch sonst ist die Konkurrenz in Bremen groß. «Wir haben brutal viel Qualität noch brachliegen», sagte Thioune angesichts verletzter Spieler wie Grüll, Mitchell Weiser oder Felix Agu.

Doch all das war Njinmah am Sonntagabend erst einmal egal. Mit der Trophäe für den «Man of the Match» unter dem Arm verschwand Njinmah aus dem Weserstadion. Der wohl schönste Moment an diesem Wochenende stand ihm noch bevor.