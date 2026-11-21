Rund um die Jahreshauptversammlung des FC Bayern geht es nach dem Musiala-Wirbel und der schweren Verletzung von Torjäger Kane turbulent zu. Es gibt Rekorde bei Umsatz und Mitgliederzahl. Und Kritik.

München (dpa) - Als der große Wirbel um Nationalspieler Jamal Musiala ganz am Ende der Jahreshauptversammlung des FC Bayern doch noch zur Sprache kam, quittierten die Mitglieder die kritischen Worte mit lautstarkem Beifall. Am Tag nach den Aussagen von Karl-Heinz Rummenigge und dem Verletzungsschock um Harry Kane bemängelte ein Vereinsmitglied des FC Bayern München den Umgang mit dem Mittelfeldstar, der beim 1:1 gegen den 1. FC Köln sein Kurz-Comeback gegeben hatte.

«Das hat mit dem vielbeschworenen "Mia san Mia" und der FC-Bayern-Familie aus meiner Sicht wenig zu tun», sagte Jonatan Hoffmann, der sich den Mitgliedern als Neurologe vorstellte. Ein Patient wie Musiala brauche in so einer Situation Unterstützung statt öffentlicher Zweifel.

Mitglieder- und Umsatzrekord

Bis zum letzten Redebeitrag der Mitgliederversammlung, bei der der Doublegewinner die Rekordzahl von 500.000 Mitgliedern und eine Umsatzbestmarke nahe der Milliarde Euro verkündete, hatte es nichts Neues in der heiklen Causa gegeben. Dann mussten sich die Bosse doch äußern.

«Bei Jamal geht es darum, dass wir alle den alten Jamal, so wie er vor seiner Verletzung war, uns wieder zurückwünschen. Und dafür bekommt er auch jede und wirklich jede Unterstützung und jede Zeit vom Verein», erwiderte Präsident Herbert Hainer. Alle eine die gemeinsame Sorge. «Das haben auch Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge oder auch Jan-Christian Dreesen zum Ausdruck gebracht.» Jeder wolle Musiala so spielen sehen, dass er begeistere.

Ehrenpräsident Uli Hoeneß, der wegen einer Erkältung fehlte, und Rummenigge hatten mit ihren Aussagen im Vorfeld für Aufsehen gesorgt. Die Bayern-Granden äußerten Zweifel, wie gut der Nationalspieler nach seinen gesundheitlichen Problemen wieder werden wird. Dazu hatten sie die Frage aufgeworfen, was das für das Top-Gehalt des Offensivspielers bedeutet. Ein einzigartiger Vorfall in der gern beschworenen Bayern-Familie.

Der Wunsch der Bayern-Bosse

«Ich glaube nicht, dass Karl-Heinz Rummenigge Jamal Musiala unter Druck setzen wollte. Er hat da, glaube ich, nur einfach zum Ausdruck gebracht, dass wir uns wünschen, dass Jamal wieder der alte Jamal wird und dass wir uns das genau anschauen», sagte Dreesen nach der Veranstaltung. Musiala sei nun nach einer Verletzung zurück und bekomme Zeit, «und dann schauen wir mal, wie es Anfang nächsten Jahres ausschaut».

Der Vorstandschef verkündete an einem turbulenten Wochenende, an dem Kanes Syndesmosebandriss für einen Schock sorgte, Topzahlen. Beim Konzernumsatz gab es den Bestwert von 988,2 Millionen Euro. Unter dem Strich blieben diesmal 22,8 Millionen Euro. «Der FC Bayern bleibt auch wirtschaftlich weltklasse», sagte Dreesen.

Trotz der Finanzstärke wollen die Bosse für ein Top-Gehalt von Musiala auch Top-Leistungen. «Er hat ein Problem gesundheitlicher Natur, das ist bekannt. Und es ist bekannt, dass er natürlich auch einen Vertrag hat, der sehr stolze Summen beinhaltet», hatte Ex-Boss Rummenigge nach dem Köln-Spiel bei Sky gesagt. «Da muss man mit der Familie sprechen, mit dem Spieler und auch vor allen Dingen mit der Agentur. Weil dann sind diese Summen natürlich - mit Verlaub - nicht mehr darstellbar.»

Sportliche Führung ist von Musiala überzeugt

Eine Bayern-Ikone - das war der Plan bei der pompös inszenierten Vertragsverlängerung bis 2030 - soll(te) eines Tages Musiala werden. «Dass der Verein Sorge hat, das kann ich verstehen. Wir im Sport haben eine andere Überzeugung», sagte Sportvorstand Max Eberl deutlich nach den Rummenigge-Worten.

Dreesen und Hainer waren nach der Versammlung mit 1.830 Mitgliedern bemüht, die schwierige Gemengelage zu beruhigen. Über Vertragsfragen brauche man jetzt nicht sprechen, sagte Dreesen. Hainer sagte, dass er nicht davon ausgehe, dass die gesundheitlichen Probleme von Musiala vor dem Vertragsabschluss bekannt gewesen wären.

Gerade angesichts der vielen Verletzungen in der Offensive könnte Musiala in den drei Englischen Wochen am Stück besonders wichtig werden. Kane ist für den FC Bayern sportlich unersetzlich, die ersten Alternativen Serge Gnabry und Ismael Saibari sind aktuell auch verletzt. Immerhin kehrt Luis Díaz zeitnah zurück.

Eberl: «Das tut uns extrem weh»

«Es sind gerade die Spieler, die den Unterschied ausmachen in der Offensive, schwerer verletzt. Das tut uns wirklich extrem weh. Aber wir können jetzt nicht groß lamentieren», sagte Eberl.

Kane, der noch in der Nacht operiert worden war und monatelang ausfallen wird, sendete vom Krankenbett aus in Sozialen Medien noch sein Ziel für die Saison, die für den FC Bayern wegen viel Verletzungspech sowie dem zeitweisen Ausfall von Trainer Vincent Kompany so herausfordernd begonnen hat. «Ich werde frisch und bereit zurückkommen, um die entscheidende Phase der Saison in Angriff zu nehmen!», erklärte Kane.

Aber ob die Münchner am Tag der Kane-Rückkehr noch in allen Wettbewerben Titelchancen haben? «Wenn es schwierig wird, ducken wir uns nicht weg. Wir schalten einen Gang höher», verkündete Vorstandschef Dreesen die grundsätzliche Club-Haltung.

Auch Kane gab sich kämpferisch: «Die Höhen und Tiefen des Lebens! Natürlich bin ich sehr enttäuscht über diese Verletzung, aber wie immer ist es eine Gelegenheit, Durchhaltevermögen zu beweisen und mich bis 2027 weiter zu verbessern», lautete die Botschaft von Englands Nationalmannschaftskapitän. Die Prellung des ebenfalls ausgewechselten Franzosen Michael Olise soll dagegen nicht so schlimm sein.