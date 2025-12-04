Neuer Titel: Watzke jetzt Ligapräsident

Die Deutsche Fußball Liga kehrt bei der Benennung der höchsten gewählten Club-Vertreter im DFL-Präsidium zu ihren Wurzeln zurück.

Frankfurt/Main (dpa) – Hans-Joachim Watzke führt die Deutsche Fußball Liga künftig als Ligapräsident an. Die Dachorganisation des deutschen Profi-Fußballs kehrt mit der Umbenennung der höchsten Ämter zu ihren Wurzeln zurück. Das betrifft auch Oliver Leki als 1. Vizepräsidenten und Oke Göttlich als 2. Vizepräsidenten.

Diese Amtsbezeichnungen waren bereits von der Gründung des Ligaverbandes im Jahr 2001 bis ins Jahr 2019 verwendet worden. Seither hieß es Sprecher des DFL-Präsidiums bzw. 1./2. Stellvertretender Sprecher des DFL-Präsidiums. Watzke (Borussia Dortmund), Leki (SC Freiburg) und Göttlich (FC St. Pauli) sind bis 2029 gewählt. Ihre satzungsgemäßen Aufgaben bleiben trotz der Titeländerung unverändert.