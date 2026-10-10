Dass Manuel Neuer das Augsburger Bundesliga-Rekordtor verschuldet hat, ist ihm auch selber bewusst. Der Keeper erklärt seinen Patzer. Und macht eine Andeutung, was die nahe Zukunft anbelangt.

Augsburg (dpa) - Manuel Neuer hat zerknirscht auf seinen großen Patzer beim Bundesliga-Rekordtor des FC Augsburg reagiert. «Ja klar, war ein blöder Fehler von mir», räumte der Torhüter des FC Bayern München nach dem 2:2 (0:1) ein. Der Routinier hatte den Ball bei seiner ersten Aktion an Robin Fellhauer verloren und dem Augsburger nach 8,4 Sekunden das schnellste Liga-Tor ermöglicht. Auf den Hinweis eines Reporters, dass er nun mit dieser Bestmarke verbunden wird, entgegnete er: «Das habe ich mir vor dem Spiel nicht vorgenommen.»

Neuer schilderte, wie es zum Patzer kam. Den Rückpass beim Anstoß legte er sich nicht ideal auf den linken Fuß. Den heranstürmenden Fellhauer wollte er dann mit einem Chipball überlupfen - das misslang. «Ich habe versucht, eine Lösung zu finden, aber hätte eine andere Entscheidung treffen müssen», sagte der 40-Jährige. «Das nehme ich klar auf meine Kappe», ergänzte er bei Sky.

Kompany: Neuer weiß, wie er damit umgehen muss

Eine Schuld beim zweiten Gegentor zum 1:2 sah Neuer nicht bei sich. Einen strammen Schuss von Abwehrspieler Calvin Brackelmann wehrte der Keeper nicht gut genug zur Seite ab - FCA-Stürmer Rodrigo Ribeiro staubte ab. Neuer fand: «Festhalten kann ich ihn nicht, dafür war der Ball auch zu kompliziert.»

Trainer Vincent Kompany bemerkte im Hinblick auf das Gefühl, das Neuer gehabt haben muss nach dem Fehler: «Das kann man nicht schönreden. Wenn es ein 20-jähriger Torwart gewesen wäre, hätte man als Trainer ein bisschen Arbeit.» Aber bei Neuer mache er sich keine Sorgen. «Manuel ist genauso alt wie ich. Der weiß, wie er damit umgehen muss. Es ist schade, aber als Mannschaft stehen wir immer zusammen, auch in dieser Phase.»

Und wer spielt gegen Stavanger? «Habe eine Vorahnung»

Das Spiel sei vorbei und die nächsten Minuten zählten, ergänzte der Trainer. Ob Neuer die nächsten Spielminuten schon am Dienstagabend (21.00 Uhr/Prime) in der Champions League bei Viking Stavanger bekommt oder der zuletzt im DFB-Team starke Jonas Urbig auflaufen darf, das wurde nicht kommuniziert. «Ich habe eine Vorahnung», sagte aber Neuer, ehe er das Stadion in Augsburg verließ.