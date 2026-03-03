Deutsche Fußball Liga
Namensänderung: Aus DFL wird Bundesliga
Hamburger SV - SV Werder Bremen
Die Deutsche Fußball Liga firmiert ab der kommenden Saison unter dem Namen Bundesliga. (Archivbild)
Marcus Brandt. DPA

Seit Sommer 2001 organisiert und vermarktet die Deutsche Fußball Liga die 36 Vereine der 1. und 2. Bundesliga. Nach 25 Jahren verschwindet der Name.

Düsseldorf (dpa) – Die Deutsche Fußball Liga trennt sich von ihrem Namen und wird zur Bundesliga. Ab der kommenden Saison wird die Benennung des Ligaverbands und der Liga-Organisation an die Wettbewerbsmarke angeglichen und von DFL e.V. bzw. DFL GmbH in Bundesliga e.V. bzw. Bundesliga GmbH geändert. Das haben die 36 Erst- und Zweitligavereine auf ihrer Mitgliederversammlung in Düsseldorf einstimmig beschlossen.

Mit der Umfirmierung soll unter anderem die strukturelle Einheit des deutschen Profifußballs noch stärker betont und eine deutlichere Abgrenzung zum Deutschen Fußball-Bund erreicht werden. Zudem erhofft sich die Bundesliga sowohl im sportpolitischen Diskurs als auch in der globalen Vermarktung eine bessere Wahrnehmung ihrer Marke.

