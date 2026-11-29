57.100 Fans, ein torloses Remis und ein Abwehrchef, der nach vier Jahren Sperre kaum noch aufstehen kann: Mario Vuskovic prägt das HSV-Spiel gegen Bayern.

Hamburg (dpa) – Rückkehrer, Abwehrorganisator und Punktgewinner: Der Kroate Mario Vuskovic war beim Comeback nach seiner vierjährigen Dopingsperre einer der großen Aktivposten beim Hamburger SV. Der 25-jährige Kroate hielt in der Zentrale die Defensive der Hanseaten zusammen und sorgte mit dafür, dass vor 57.100 Zuschauern im ausverkauften Volksparkstadion gegen Rekordmeister FC Bayern München am Ende das torlose Remis stand.

«Das ist ein unglaubliches Gefühl. Ich bin sehr glücklich und sehr stolz. Ich habe vier Jahre hart für diesen Moment gearbeitet», sagte Vuskovic nach der Partie. Am Mittwoch war er von HSV-Trainer Merlin Polzin gefragt worden, ob er sich bereit für den Startelf-Einsatz fühle. «Er hat ja gesagt», berichtete Polzin. Danach sei das Grinsen des Abwehrspielers immer breiter geworden. «Er ist so aufgetreten, wie ich es von ihm erwartet habe», lobte der Coach seinen Spieler.

HSV-Abwehr um Vuskovic lässt kaum Bayern-Chancen zu

Mit Sebastiaan Boornauw und Warmed Omari an seiner Seite ließ Vuskovic kaum Chancen der Münchner zu. Dass die Bayern nach der Roten Karte gegen ihren Kapitän Joshua Kimmich in der 44. Minute die zweite Hälfte in Unterzahl agieren mussten, spielte den Hamburgern natürlich in die Karten. Der Kroate schaffte es in einigen Momenten sogar, sich in die Offensive einzuschalten.

«Es ist unglaublich. Wenn mir jemand vor dem Spiel gesagt hätte, dass ich in meinem ersten Spiel gegen Bayern in der Startelf spielen würde und wir 0:0 spielen, hätte ich ihm nicht geglaubt», sagte Vuskovic beim Pay-TV-Sender DAZN. Nachdem Schiedsrichter Bastian Dankert die Partie abgepfiffen hatte, sank Vuskovic erschöpft zu Boden: «Ich konnte einfach nicht mehr aufstehen, war sehr erschöpft in den Beinen und im Kopf.»

Das Lächeln bei Vuskovic war dann aber schnell zurück. Und die nächsten Ziele hat er auch vor Augen. «Wir müssen weitermachen und im nächsten Spiel drei Punkte holen.» Am kommenden Samstag geht es für die Hanseaten zum Tabellenvorletzten 1. FC Union Berlin.