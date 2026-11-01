Igor Spassikowski trainiert Union Berlin zwar nicht, hat es aber trotzdem auf ein Trikot des Bundesligisten geschafft. Dahinter steckt eine kuriose Geschichte aus der Quizshow von Günther Jauch.

Berlin (dpa) – Für 2.000 Euro hat es nicht gereicht, für ein ganz besonderes Union-Trikot schon: Nach seinem kuriosen Auftritt bei «Wer wird Millionär?» hat Noah Petrik beim 1. FC Union Berlin ein Erinnerungsstück der etwas anderen Art erhalten. Beim Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln wurde dem 26-Jährigen ein Trikot mit dem Schriftzug «SPASSIKOWSKI» überreicht. Der Name war Petrik in der RTL-Quizshow zum Verhängnis geworden.

Bei der 2.000-Euro-Frage wollte Moderator Günther Jauch von dem Kandidaten wissen, wie der aktuelle Trainer von Union Berlin heißt. Petrik vertraute auf seinen Telefonjoker und entschied sich für Igor Spassikowski statt Mauro Lustrinelli. Die falsche Antwort kostete ihn 1.500 Euro, am Ende ging er mit lediglich 500 Euro nach Hause.

Die Köpenicker hatten den Patzer mit Humor genommen und den Kandidaten kurzerhand zum Bundesliga-Heimspiel gegen Köln eingeladen. «So können wir uns mal kennenlernen», hatte Lustrinelli bei Sky gesagt. Nun bekam Petrik die falsche Antwort sogar zum Anziehen.