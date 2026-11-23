Den neuen Vertrag gibt es für Bremens Trainer schon vor dem Derbysieg. Doch auch danach kann sich Daniel Thioune über etwas Besonderes freuen.

Bremen (dpa) – Nach dem Derbysieg geht es für Clemens Fritz an den Herd. Der Bremer Geschäftsführer hatte seinem Trainer Daniel Thioune auf der Mitgliederversammlung vor einer Woche im Falle eines Erfolges gegen den Hamburger SV Frikadellen versprochen. «Das werde ich natürlich einlösen», sagte Fritz nach dem 4:0 gegen den Nordrivalen in der Fußball-Bundesliga.

«Meine Mutter macht gute Frikadellen. Da werde ich mir ein paar Tipps holen», sagte Fritz. «Zudem haben wir hier bei Werder sehr gute Köche, die mich unterstützen können.» Frikadellen sind bei Werders Mitgliederversammlungen seit vielen Jahren Tradition.

Thioune hatte bei der Versammlung zuletzt gefehlt, auf die Kultspeise aber in einer kurzen Videobotschaft Bezug genommen. «Wir bereiten uns auf das Nordderby vor, deswegen können wir heute nicht dabei sein. Auch, wenn ich mir gerne eine Frikadelle gesichert hätte», hatte der Werder-Coach gesagt. Nun kommt er mit etwas Verspätung doch noch in den Genuss einer Boulette.