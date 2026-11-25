Drei Jahre nach den Krawallen am Block 40 summieren sich die verhängten Freiheitsstrafen auf fast 50 Jahre. Auch mögliche Übergriffe durch Polizisten wurden untersucht.

Frankfurt/Main (dpa) – Drei Jahre nach den schweren Ausschreitungen beim Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart (1:2) hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt nach eigenen Angaben alle Ermittlungen abgeschlossen. Gegen 126 Personen aus dem Fanbereich seien Verfahren eingeleitet worden. Bislang seien 82 Urteile gefällt und 18 Strafbefehle erlassen worden. Die verhängten Freiheitsstrafen summierten sich auf 49 Jahre und sechs Monate, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Hinzu kämen Geldstrafen und Auflagen in Höhe von insgesamt rund 443.000 Euro. Die Freiheitsstrafen reichten von sechs Monaten auf Bewährung bis zu zwei Jahren ohne Bewährung.

Die Ausschreitungen hatten sich am 25. November 2023 vor dem Spiel in Frankfurt ereignet. Auslöser seien Auseinandersetzungen um Zugangskontrollen am Block 40 gewesen. Nachdem ein Mitarbeiter des Ordnungsdienstes von gewaltbereiten Fans angegriffen worden sei, seien Polizeikräfte zur Unterstützung hinzugekommen. Rund 300 weitere Personen aus der Nordwestkurve seien einem Unterstützungsaufruf gefolgt und teilweise vermummt und hochaggressiv auf die Beamten zugegangen.

Sachschaden in Höhe von rund 137.000 Euro

Aus der Menschenmenge heraus seien zahlreiche Gegenstände auf die Polizisten geworfen worden, darunter Flaschen, Fahnenstangen, Pyrotechnik, Feuerlöscher und Absperrgitter. Insgesamt seien 50 Polizeibeamte verletzt worden, einige hätten ins Krankenhaus gebracht werden müssen. Der Sachschaden habe sich auf rund 137.000 Euro belaufen.

Die Staatsanwaltschaft habe 89 Anklagen erhoben, überwiegend wegen schweren Landfriedensbruchs, teilweise in Verbindung mit Angriffen auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzungsdelikten. Sechs Verfahren seien gegen Geldauflagen eingestellt worden. In einem Fall sei ein Angeklagter freigesprochen worden, da er nachweislich nicht der Täter gewesen sei.

Auch mögliche Übergriffe durch Polizeibeamte seien untersucht worden. Das Hessische Landeskriminalamt habe der Staatsanwaltschaft dazu 22 Sachverhalte vorgelegt. 19 Ermittlungsverfahren, darunter sieben gegen namentlich bekannte Beamte, seien eingestellt worden. In drei weiteren Fällen sei die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens abgelehnt worden.