Berlin (dpa) – Die Meister-Entscheidung in der Fußball-Bundesliga ist vertagt. Tabellenführer FC Bayern erfüllte durch den 3:0 (2:0)-Heimsieg gegen den FSV Mainz 05 zwar seine Hausaufgaben für eine vorzeitige Titel-Feier. Doch durch den zeitgleichen 2:0 (2:0)-Erfolg von Verfolger Bayer Leverkusen gegen den FC Augsburg ist der 34. Meistertitel für die Münchner drei Spieltage vor Saisonende noch nicht perfekt. Bei weiter acht Punkten Vorsprung kann Bayern am kommenden Wochenende aus eigener Kraft die Meisterschaft klarmachen.

Borussia Dortmund pirscht sich derweil weiter an die Champions-League-Plätze heran. Der seit nun fünf Ligaspielen ungeschlagene BVB gewann bei der TSG Hoffenheim mit 3:2 (1:0) und kletterte auf Rang sechs. Der SC Freiburg sprang durch das 1:0 (0:0) beim VfL Wolfsburg vorübergehend auf Platz vier. RB Leipzig kann die Breisgauer mit einem Sieg am Abend bei Eintracht Frankfurt wieder vom Champions-League-Rang verdrängen.

Im Abstiegskampf schöpft Holstein Kiel neue Hoffnung. Der Aufsteiger gewann ein wildes Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach mit 4:3 (2:0) und gab die Rote Laterne des Tabellenletzten zumindest für einen Tag an den VfL Bochum ab.

Kane ohne Tor – aber mit fünfter Gelben Karte

Nach anfänglichen Schwierigkeiten setzte sich in München die größere Qualität der Bayern klar durch. Leroy Sané (27.), Michael Olise (40.) und Eric Dier (84.) sorgten für gute Stimmung, auch wenn die Meister-Party verschoben werden musste. Ein weiterer Wermutstropfen war die fünfte Gelbe Karte für Torjäger Harry Kane, der dadurch bei der möglichen Meister-Krönung im nächsten Spiel in Leipzig gesperrt sein wird.

Die Leverkusener machten von Beginn an klar, dass sie die Titel-Entscheidung so weit wie möglich hinauszögern wollen. Patrik Schick (13.), Emiliano Buendia (45.+1) erzeilten die Tore für den Vorjahreschampion.

Guirassy erst stark im Abschluss, dann schwach vom Punkt

Dortmund ging in Sinsheim durch Serhou Guirassy (20.) in Führung. Der BVB-Torjäger scheiterte wenig später mit einem Foulelfmeter an Nationaltorwart Oliver Baumann (34.). Nach dem Hoffenheimer Ausgleich durch Adam Hlozek (61.) brachte der zuletzt stark kritisierte Julian Brandt (74.) Dortmund wieder in Führung, ehe Pavel Kaderabek (90.+1) zum 2:2 traf. Für den BVB-Siegtreffer sorgte in einer turbulenten Schlussphase Waldemar Anton (90.+5).

In Kiel sorgten Shuto Machino (15./90.+1), Alexander Bernhardsson (23.) und Armin Gigovic (76.) mit ihren Treffern für neue Hoffnung im Abstiegskampf. Für die Gladbacher trafen Tomas Cvancara (60.), Alassane Pléa (69.) und Franck Honorat (86.).

In Wolfsburg profitierten die Freiburger von einer mehr als 60-minütigen Überzahl. VfL-Kapitän Maximilian Arnold sah wegen eines üblen Tritts gegen den Knöchel von Junior Adamu und nach einer Video-Überprüfung bereits nach 26 Minuten die Rote Karte. Max Rosenfelder (49.) erzielte das Tor des Tages für den SC.