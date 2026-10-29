Lennart Karl erlebte in der vergangenen Saison seinen Durchbruch. Nun wird von dem Teenager des FC Bayern mehr erwartet. Kritik gab es schon von Uli Hoeneß. Diese teilt auch Lothar Matthäus.

München (dpa) – Bayern Münchens Jungstar Lennart Karl sollte sich nach Ansicht von Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus stärker auf seinen Job konzentrieren. Der Experte des TV-Senders Sky teilt dabei die Kritik von Ehrenpräsident Uli Hoeneß. Der Bayern-Patron hatte im Interview der «Welt am Sonntag» ein ernstes Gespräch mit Karl angekündigt, weil dieser «noch lange kein Superstar» sei und mehr Demut zeigen müsse.

«Da bin ich bei Uli», meinte Matthäus vor dem Topspiel in der Bundesliga zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr/Sky). «Lennart Karl soll sich auf Fußball konzentrieren, bei großer Konkurrenz muss er sich durchsetzen.» Der 65-Jährige empfahl dem 18 Jahre alten Offensivspieler «bisschen weniger Bling, bisschen weniger Social Media, bisschen mehr Leistung auf dem Platz.»

Karl hatte in der vergangenen Saison seinen Durchbruch erlebt. Nun ist die Erwartungshaltung an den jungen Profi eine andere. In dieser Saison tut sich der Teenager noch schwer. «Uli Hoeneß meint's nicht böse, er weiß, was sie an Lennart Karl haben», sagte Matthäus, «aber der Spieler muss fokussiert sein auf das, was man von ihm bei Bayern München erwartet.»