Die Debatte um Jamal Musialas Zukunft beim FC Bayern wird von der Chefetage in der Öffentlichkeit geführt. Das ruft die Fifpro auf den Plan. Auch Lothar Matthäus äußert seine Meinung.

München (dpa) - Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist nach eigenen Angaben erschrocken über das Vorgehen des FC Bayern München rund um die gesundheitlichen Probleme seines jungen Offensiv-Stars Jamal Musiala. Der 23-Jährige sei «die ärmste Sau», auf ihm laste der gesamte Druck. «Warum setzen sich nicht beide Seiten zusammen in ein stilles Kämmerchen und klären es nicht über die Öffentlichkeit? Also Musialas Seite mit Münchens Seite», sagte Matthäus bei Sky.

Die Spielergewerkschaft Fifpro rügte die Spitze des FC Bayern wegen ihres Verhaltens in der Debatte. Bei den Aussagen von Ehrenpräsident Uli Hoeneß, Vorstandschef Jan-Christian Dreesen und Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge handele es sich «um eine koordinierte Strategie, um vor etwaigen Verhandlungen Druck auf Musiala und seine Vertreter auszuüben», teilte die Fifpro mit und betonte: «Ein Verein von Bayerns Rang sollte es besser wissen.»

Der deutsche Rekordmeister habe gegenüber Musiala eine Fürsorgepflicht und dürfe Fragen zu seiner Gesundheit und seiner Zukunft nicht zum Gegenstand öffentlicher Debatten machen. «Etwaige Bedenken bezüglich seines Vertrags sollten privat mit ihm und seinen Vertretern besprochen werden», mahnte die Fifpro, die weltweit die Interessen von Profifußballern vertritt.

Rummenigge: Summe für Musiala «nicht mehr darstellbar»

Hoeneß hatte unlängst in einer TV-Sendung mit Zweifeln an der Zukunft des deutschen Nationalspielers reagiert, als er auf die neurologische Dysfunktion Musialas angesprochen worden war. Der Verein sei mit Blick auf das hohe Millionengehalt des 23-Jährigen in einem Dilemma, erklärte Hoeneß.

Dreesen hatte Verständnis für diese Aussagen des Vereinspatrons geäußert und zum weiteren Umgang mit Musiala gesagt: «Wir werden es uns in aller Ruhe anschauen, bewerten und uns dann im Zweifel mit der Familie und dem Management zusammensetzen.»

Zuletzt hatte sich auch der langjährige Bayern-Vorstandsvorsitzende Rummenigge in die Debatte eingeschaltet. Nach Musialas Comeback beim 1:1 gegen den 1. FC Köln am Freitag verwies Rummenigge auf die «stolze Summe», die mit Musiala vereinbart worden sei. «Da muss man mit der Familie sprechen, mit dem Spieler und auch vor allen Dingen mit der Agentur, weil dann sind diese Summen natürlich - mit Verlaub - nicht mehr darstellbar», sagte Rummenigge und führte aus: «Dass man dann als Verein sich darüber Gedanken machen muss, wie man damit umgeht, das halte ich für seriös und für völlig normal.»

Fifpro: Verträge schützen Spieler und Vereine

Die Fifpro sieht das anders. «Verträge sind dazu da, eingehalten zu werden. Eine Verletzung oder ein Formtief gibt einem Verein keinen Anlass, bereits vereinbarte Bedingungen neu zu verhandeln, genauso wenig wie eine Serie herausragender Leistungen einem Spieler automatisch ein Recht auf eine Gehaltserhöhung einräumt», erklärte die Spielergewerkschaft.

Vertragliche Stabilität sei ein Kernprinzip des Sports. «Sie schützt die Vereine ebenso wie die Spieler», bekräftigte die Fifpro und versicherte Musiala ihrer Unterstützung in der Causa.