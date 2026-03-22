Noch ist Lukas Kwasniok Trainer des 1. FC Köln. Doch wie lange noch? Am Tag nach dem 3:3 gegen Gladbach beraten die Verantwortlichen des abstiegsbedrohten Bundesligisten.

Köln (dpa) - Beim 1. FC Köln laufen offenbar weiterhin die Beratungen um die Zukunft von Trainer Lukas Kwasniok. Dem Coach droht nach dem 3:3 des seit sieben Spielen sieglosen und stark abstiegsbedrohten Bundesliga-Aufsteigers im rheinischen Derby gegen Borussia Mönchengladbach möglicherweise das Aus.

Medienberichten zufolge kam Kwasniok kurz vor 11.00 Uhr zum Trainingsgelände. Laut «Express» sagte er in Richtung wartender Fans und Journalisten: «Oh! Picknick und ich bin gar nicht eingeladen.» Dann betrat er das Geißbockheim.

Nach rund 20 Minuten verließ er es wieder. Kwasniok rief einigen Fans dem Bericht zufolge zu: «Passiert hier heute nicht mehr so viel. Ich genieße jetzt die Sonne.» Vor ihm war unter anderem schon Sportchef Thomas Kessler zum Krisentreffen gekommen.

Keller hatte ergebnisoffene Diskussion angekündigt

Der 40-Jährige hatte nach dem Bundesligaspiel am Vortag ein Bekenntnis zu Kwasniok vermieden. «Klar ist, dass du irgendwelche Stellschrauben drehen musst, damit du auch in der Lage bist, mal wieder ein Fußballspiel zu gewinnen», sagte Kessler. Man werde «in aller Ruhe und sehr rational über die Themen sprechen und ergebnisoffen über viele Dinge diskutieren.»

Womöglich wird auch über einen Trainerwechsel gesprochen. Als Kandidat für eine mögliche Nachfolge gilt Kwasnioks Assistent René Wagner. Der 44-jährige Kwasniok hatte seinen Job in Köln im vergangenen Sommer angetreten.