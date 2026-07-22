Knut Kircher bleibt weitere vier Jahre Schiedsrichter-Chef beim DFB. Unter anderem den Umzug des Kölner Kellers muss er steuern.

Frankfurt/Main (dpa) – Der frühere Bundesliga-Referee Knut Kircher bleibt Schiedsrichterchef. Wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte, verlängerte der 57 Jahre alte Kircher seinen Vertrag als Geschäftsführer der DFB Schiri GmbH um vier Jahre. Der Rottenburger hatte das Amt im Juli 2024 von Lutz Michael Fröhlich übernommen. In seiner aktiven Karriere leitete Kircher insgesamt 244 Bundesliga-Partien von 2002 bis 2016.

«Ich freue mich sehr über das Vertrauen, das mir der DFB und die Bundesliga als Gesellschafter schenken», sagte Kircher laut Mitteilung. «Ich bin dankbar, den eingeschlagenen Weg fortführen zu dürfen und werde gemeinsam mit allen Beteiligten weiter aktiv an der positiven Entwicklung der Unparteiischen arbeiten.»

Zu den kommenden Aufgaben Kirchers zählen unter anderem die Eingliederung der Schiedsrichterinnen der beiden höchsten Frauenspielklassen in die GmbH und der Umzug des Videobeweis-Kellers von Köln nach Frankfurt, wie DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann mitteilte.