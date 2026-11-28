Der FC Bayern kommt nicht zur Ruhe. Nach dem Trubel um Jamal Musiala, der ersten Pflichtspiel-Niederlage und Verletzungssorgen fehlt nun auch der Kapitän. Beim HSV reicht es nur zu einem 0:0.

Hamburg (dpa) – In Unterzahl hat der FC Bayern beim Hamburger SV einen Komplettschaden in der Fußball-Bundesliga vermieden. Nach der Roten Karte von Kapitän Joshua Kimmich (44. Minute) wegen einer Tätlichkeit gegen Alexander Rossing-Lelesiit mussten die Münchener die zweite Halbzeit mit einem Mann weniger auskommen. Dennoch reichte es für den FC Bayern mit einer Verlegenheits-Elf zu einem 0:0.

Den ohnehin personell gebeutelten Münchener fehlt nach der zu erwartenden Sperre für Kimmich vorerst ein weiterer Leistungsträger nach dem Weltstar Harry Kane, Torwart Manuel Neuer, Ismael Saibari und dem seit Freitag erneut verletzten Jamal Musiala. Zu allem Überfluss verließ der in der 52. Minute eingewechselte Konrad Laimer humpelnd den Platz.

Nach den Turbulenzen um Musialas Gesundheit, dem Verletzungspech und der ersten Pflichtspiel-Niederlage in der Champions League beim OSC Lille (1:2) muss der Rekordmeister aufpassen, im Titelkampf mit Borussia Dortmund nicht zurückzufallen.

Kompany mit Überraschungen in der Startelf

Bayern-Trainer Vincent Kompany reagierte auf die Personalprobleme mit dem jüngsten Kader seit Jahren und einigen Überraschungen in der Startelf gegen die Hamburger. Nach dem Spiel in Lille blieben Laimer, Hiroki Ito, Dayot Upamecano und Nathaniel Brown zunächst auf der Bank.

Stattdessen beorderte er Sacha Boey und Sapoko Ndiaye (18) erstmals in der Saison in die Anfangsformation, Stürmer Noah Codjo-Evora (19) stand überhaupt das erste Mal von Beginn an auf dem Feld.

Vuskovic' Pflichtspiel-Comeback

Doch auch die Hamburger kämpfen derzeit gegen Personalengpässe. Miro Muheim hatte sich beim 0:4 im Nordderby bei Werder Bremen und Nicolas Capaldo kurzfristig ins ohnehin gut gefüllte HSV-Lazarett verabschiedet.

So kam Mario Vuskovic als Abwehrchef zu seinem Pflichtspiel-Comeback und Bundesliga-Premiere nach vierjähriger Dopingsperre. Zudem rückte der 17-jährige Louis Lemke ins Team.

Bayern beginnt überlegen, HSV harmlos

Trotz der ungewohnten Aufstellung waren die Bayern von Beginn an tonangebend. Phasenweise schnürten sie die Gastgeber ein und hatten einen Ballbesitzanteil von 70:30. Klare Torchancen hatten die Münchener aber nur wenige. Die beste vergab Sapoko Ndiaye (20.), der im letzten Moment noch von HSV-Verteidiger Sebastiaan Bornauw geblockt wurde.

Angeführt von Vuskovic wehrten sich die Hamburger gegen die Münchener Übermacht, nach vorn ging aber kaum etwas. Die wenigen Vorstöße waren oft zu harmlos.

Rot für Kimmich

Dennoch wurde es in der Schlussphase der ersten Halbzeit turbulent. Bayern-Kapitän Kimmich (44.) ließ sich von Hamburgs Rossing-Lelesiit provozieren und zog an den Haaren des Norwegers. Schiedsrichter Bastian Dankert zeigte Rot. Auf dem Weg in die Kabine fasste sich Kimmich ungläubig an den Kopf und ärgerte sich maßlos über sich selbst.

Zur zweiten Hälfte reagierte Kompany und brachte den wiedergenesenden Stürmer Luis Diaz für Sapoko Ndiaye. Die erste Chance hatte aber der HSV, als Bornauw (49.) aus kurzer Entfernung an Münchens Keeper Jonas Urbig scheiterte.

Beide Offensiven zu ungewöhnlich

In der Folgezeit erspielten sich die Hamburger mehr Spielanteile, zwingend waren sie nur selten. Aber auch die Bayern, bei denen noch Laimer in die Mannschaft kam, brachten das HSV-Tor von Daniel Heuer Fernandes kaum in Gefahr. Einem Erfolgserlebnis am nächsten kamen die Hamburger durch Martin Adeline (78.), dessen Schuss knapp das Tor verfehlte.