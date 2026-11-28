Kurz vor der Pause sieht Joshua Kimmich beim 0:0 seines FC Bayern beim HSV die Rote Karte. Damit verschärft er die angespannte Personallage der Münchener. Der Kapitän gibt sich einsichtig.

Hamburg (dpa) – Bayern-Kapitän Joshua Kimmich hat keine Erklärung für seine Rote Karte im Spiel beim Hamburger SV und hat sich selbstkritisch gezeigt. «Es war auf jeden Fall sehr, sehr dumm. Und ich bin froh, dass wir noch einen Punkt geholt haben», sagte der Münchener nach dem 0:0 in der Fußball-Bundesliga. «Aber es hilft natürlich der Mannschaft nicht weiter in der jetzigen Situation.»

Kimmich hatte nach einer Tätlichkeit in der 44. Minute gegen Alexander Rossing-Lelesiit zu Recht Rot von Schiedsrichter Bastian Dankert gesehen. Der Nationalmannschafts-Kapitän hatte an den Haaren des Hamburgers gezogen, nachdem dieser ihn anscheinend provoziert hatte.

«Es steht 0:0, wir haben das Spiel eigentlich im Griff gehabt, es ist jetzt nichts Großes passiert. Es war jetzt nicht mal so, dass ich irgendwie sauer oder geladen war», sagte Kimmich. «Also normal ist es gar nicht so meine Art.» Deswegen fehlten ihm «so ein bisschen die richtigen Worte, um das zu entschuldigen».

Sperre «völlig zu Recht»

Kimmich ist sich bewusst, dass er gesperrt wird. «Ich denke, es wird auf jeden Fall eine Strafe geben. Da werde ich mich auch nicht beschweren können. Also völlig zu Recht», meinte er.

Sein Trainer hielt sich mit einem Kommentar zu Kimmichs Aussetzer zurück. «Die zweieinhalb Jahre, in denen ich jetzt da bin, haben wir das zum Glück nicht so oft, dennoch schon mal erlebt. Ich habe dann ganz oft auch ganz deutlich meine Meinung gesagt», sagte Vincent Kompany. «Aber jetzt in dieser Phase, in diesem Moment, keine Chance, dass ich irgendwelche Spieler jetzt rausnehme. Keine Chance.»

Personallage verschärft sich

Durch die bevorstehende Sperre für Kimmich fehlt den Münchenern ein weiterer Leistungsträger. Aktuell stehen unter anderem Weltstar Harry Kane, Torwart Manuel Neuer, Ismael Saibari und seit Freitag erneut Jamal Musiala nicht zur Verfügung. Zudem verließ in Hamburg der in der 52. Minute eingewechselte Konrad Laimer kurz vor Spielende humpelnd den Platz. «Jemand ist ihm auf den Fuß getreten. Es sieht im Moment nicht gut aus», berichtete Kompany.

Nicht nur wegen der hochkarätigen Verletzten, sondern wegen der Turbulenzen um Nationalspieler Musiala und dessen Gesundheit sowie der Ergebnisdelle in den vergangenen Partien erleben die Bayern derzeit eine schwierige Phase.

Kompany gibt sich zuversichtlich, dass die Mannschaft gestärkt aus der schwierigen Phase herauskommt. «Wenn man ruhig bleiben kann, kannst du aus diesem Moment das Meiste lernen», sagte er. «Also ich meine, jetzt lernst du, und das machen wir.»