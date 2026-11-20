Die Rückkehr ins Stadion hatte sich Vincent Kompany anders vorgestellt. Beim 1:1 gegen den 1. FC Köln verletzen sich die Offensiv-Stars Kane und Olise. Es ist ein bitterer Bayern-Abend.

München (dpa) - Vincent Kompany gratulierte erstmal seinem Kölner Trainer-Kollegen René Wagner zum Überraschungs-Punkt in München - dann winkte er noch kurz den Bayern-Fans zu. Nach dem Comeback auf der Trainerbank des FC Bayern kreisten aber nicht nur bei Kompany im Anschluss an das 1:1 (1:1) zum Start in intensive Wochen bis Weihnachten die Gedanken um die verletzt ausgewechselten Offensivstars Harry Kane und Michael Olise. Kane wird dem FC Bayern monatelang mit einer schweren Fußverletzung fehlen.

Nach der überraschenden Kölner Führung durch den 19 Jahre alten Engländer Mikey Moore (12. Minute) konnte Nationalspieler Nathaniel Brown (37.) nur noch ausgleichen für den deutschen Rekordmeister. Sogar die Sensation war möglich: In der 82. Minute hatte Kölns Nationalspieler Saïd El Mala das Siegtor auf dem Fuß, schoss aber vorbei.

El Mala: «Es tut unfassbar weh»

«Es tut unfassbar weh», sagte Kölns Nationalspieler Saïd El Mala. «Einen Punkt hier mitzunehmen, das ist unfassbar gut. Das fühlt sich auch gut an. Aber wenn du diesen lucky, eigentlich schon verdienten Punch gemacht hättest und hier mit drei Punkten weggehst, kannst du dich gut feiern lassen, deshalb tut es umso mehr weh.» Kölns Trainer Wagner sprach von einem besonderen Moment in München. «Der Punkt ist Gold wert für uns», sagte er.

Für die Bayern brechen durch die weiteren Verletzungen personell harte Wochen an. Kane habe einen Syndesmosebandriss erlitten, erklärte Kompany nach dem Spiel. Er werde womöglich «Monate» fehlen. «Das ist ein Schlag», sagte Kompany. Bei Olise hatte er immerhin Hoffnung, dass er in Kürze wieder einsatzfähig sei.

Ein kleiner Lichtblick an diesem bitteren Bayern-Abend war das Kurz-Comeback von Nationalspieler Jamal Musiala. Der 23-Jährige kam knapp zwei Monate nach einem Muskelfaserriss in der Schlussphase als Kompanys Offensiv-Joker. Und hätte in der 80. Minute beinahe das Siegtor erzielt. Von Lennart Karl eingesetzt kullerte Musialas abgefälschter Schuss am Tor vorbei.

Kane humpelt vom Rasen

Der Schreckmoment um Kane ereignete sich nach einer Viertelstunde in der ausverkauften Allianz Arena. Kölns Abwehrspieler Joël Schmied erwischte den Kapitän der englischen Nationalmannschaft bei einem harten Einsteigen von hinten am linken Fuß. Der 33-Jährige musste raus.

Verschärft wurden die Münchner Personalprobleme in der Offensive um die teilweise noch länger fehlenden Topspieler Luis Díaz, Serge Gnabry und Ismael Saibari noch durch die Blessur von Olise. Beim Schussversuch des Franzosen rauschte Kölns Tom Krauß von hinten in ihn hinein (41.). Der Flügelstürmer blieb zur Pause in der Kabine.

Vor dem Anpfiff hatten alle noch auf Kompany geblickt. Exakt vier Wochen nach seinem dramatischen Zusammenbruch auf dem Vereinsgelände konnte der Belgier ins Stadion zurückkehren; erholt von einer Hirnhautreizung und mit einer Armschlinge nach einer Operation an der damals beim Sturz auf den Boden ausgekugelten Schulter.

Der Bayern-Coach wünscht sich nach dem persönlichen «Schock» nun so schnell wie möglich die «Normalität» zurück. In diesem Sinne richtete er den Blick nach vorne. «Mehr Motivation als bei mir wird heute nicht möglich sein.»

Seine Mannschaft war ebenfalls gewillt, ihm ein Geschenk zu machen. Aber das wurde erschwert vom weiteren Verletzungspech - und auch einer wehrhaften Kölner Mannschaft. Die Gäste waren aggressiv im Zweikampf und konterten forsch mit El Mala als Spitze.

Ex-Kölner Urbig hält zweimal überragend

Ein Konter über Linton Maina und El Mala führte zum 0:1. Und nach der Pause musste der Ex-Kölner Jonas Urbig, der im Bayern-Tor den verletzten Manuel Neuer ersetzte, innerhalb von Sekunden zweimal überragend parieren bei Schüssen von El Mala und Maina (58.). Gegen Ende des Spiels hatte El Mala dann noch die besagte Großchance. Es blieb beim 1:1.