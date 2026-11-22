Die Debatte um Jamal Musiala sorgt für Wirbel. Nicht nur der ehemalige Bayern-Profi Stefan Effenberg ist entsetzt. Auch der frühere englische Nationalspieler Rio Ferdinand sendet eine klare Botschaft.

München (dpa) - Ex-Profi Stefan Effenberg hat den öffentlichen Umgang der Führung des FC Bayern München mit Nationalspieler Jamal Musiala mit scharfen Worten verurteilt. «Das Verhalten ist katastrophal», sagte Effenberg in der Sport1-Sendung «Doppelpass» und legte nach: «So schlecht über einen Spieler zu sprechen, hat mich extrem irritiert. Was ich erwarten würde, wäre eine Entschuldigung von den Verantwortlichen. So geht man nicht mit Menschen um.»

Der 58-Jährige äußerte sich verwundert über die «schlechte Kommunikation» des FC Bayern in der Causa Musiala. «Das so zu tun, hilft niemandem. Das ist unfassbar und nicht konstruktiv. Das kann und darf nicht sein», echauffierte sich Effenberg und ergänzte: «Einen Spieler, der verletzt ist, musst du an die Hand nehmen und öffentlich schützen. Einen Spieler, der eine Krankheit hat, musst du noch mal mehr an die Hand nehmen und öffentlich schützen.»

Dies sei in der Vergangenheit beim Rekordmeister, für den Effenberg von 1990 bis 1992 und 1998 bis 2002 spielte, stets ein ungeschriebenes Gesetz gewesen. «Früher wurden Verträge verlängert, wenn Spieler im Krankenhaus lagen, um ein Zeichen zu setzen», sagte Effenberg und forderte mit Blick auf Musiala: «Du musst ihn unterstützen und ihm helfen.»

Rio Ferdinand: Fühlt sich überhaupt nicht nach Bayern München an

Der ehemalige Bundesligaprofi Mike Franz äußerte in der Sendung ebenfalls heftige Kritik an den Bayern-Bossen: «Was die abziehen, ist schäbig - und hat in meinen Augen was von Mobbing. Man kann über Leistung diskutieren öffentlich, aber es gehört sich nicht, über eine Krankheit und das dazugehörige Gehalt zu sprechen. […] Da sind wir nicht bei Mia san Mia, sondern bei Mia san Money», rügte der Vizepräsident der Spielergewerkschaft VDV und appellierte: «Da steht ein Mensch, der Gefühle hat und sensibel ist. Das sollte man dabei auch bedenken.»

Auch im Ausland sorgt der Fall für Aufsehen. So kritisierte der frühere englische Fußball-Nationalspieler Rio Ferdinand: «Bayern München war für mich aus der Ferne immer einer der Vereine, die mit einer Klasse und einem Standard aufgetreten sind, die viele bewundert haben», schrieb der ehemalige Profi von Manchester United auf X. «Leider fühlt sich das in dieser Situation überhaupt nicht nach Bayern München an.»

Zuvor hatten sich mehrere Bayern-Verantwortliche öffentlich über Musialas Zukunft und dessen Millionengehalt angesichts seiner neurologischen Dysfunktion geäußert. Ehrenpräsident Uli Hoeneß sprach von einem Dilemma für den Verein, Vorstandschef Jan-Christian Dreesen zeigte dafür Verständnis und stellte in Aussicht, sich im Zweifel mit der Familie und dem Management zusammenzusetzen.

Auch der langjährige Bayern-Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge stellte die bisherigen Vertragskonditionen infrage. Die vereinbarten Summen seien unter diesen Umständen «nicht mehr darstellbar», sagte Rummenigge.