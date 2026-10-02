In der Liga läuft es für Werder Bremer besser als erwartet. In einem Testspiel erleben die Grün-Weißen nun aber eine Blamage - mit Folgen für die Spieler.

Enschede (dpa) – Ein 0:7-Debakel im Testspiel beim niederländischen Erstligisten FC Twente Enschede hat bei Werder Bremen für dicke Luft gesorgt. Trainer Daniel Thioune strich seiner Mannschaft noch vor der Rückreise nach Bremen den freien Samstag und kritisierte die Leistung seines Teams sehr deutlich.

«Ich musste mich kurz sortieren, bevor ich noch eine komplette Kabine auseinanderschraube», sagte Thioune. «Ich habe überhaupt kein Verständnis und auch keine Akzeptanz für den Auftritt. So etwas kann ich nicht akzeptieren, gerade was die Haltung betrifft. Das war gar nichts heute, in allen Bereichen.»

Die Bremer waren eigentlich mit sieben Punkten in vier Spielen überraschend positiv in die neue Saison der Fußball-Bundesliga gestartet. Trotz der Abstellung von sechs Nationalspielern und der Ausfälle von fünf verletzten Profis standen in Enschede immer noch mehrere Stammspieler wie Arthur, Amos Pieper, Youri Regeer oder Niclas Füllkrug auf dem Platz.

Agu-Comeback für 40 Minuten

«Wir hatten in der ersten Hälfte elf Spieler in der Startelf, die den Anspruch haben, Bundesliga zu spielen, das aber in keiner Weise hinterlegt haben», sagte Thioune. Auch Werders Sportdirektor Peter Niemeyer sprach von einer «Nicht-Leistung» gegen jenen Club aus Enschede, für den er einst acht Jahre in der Jugend und bei den Profis spielte.

Schon nach einer Viertelstunde lagen die Bremer unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit 0:3 zurück, zur Pause führten die Gastgeber gar mit 6:0. Der lange verletzte Felix Agu kam erstmals seit der Sommervorbereitung wieder für rund 40 Minuten zum Einsatz, musste danach aber erneut mit Beschwerden vom Platz. In der Bundesliga geht es für die Bremer am kommenden Freitag ausgerechnet beim Tabellenführer Borussia Dortmund weiter.