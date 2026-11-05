Harry Kane will noch viele Tore im Bayern-Trikot schießen und weitere Titel und Trophäen gewinnen. Der Ballon d'Or-Gewinner und Topverdiener begründet seinen wegweisenden Schritt.

München (dpa) - Die Jubelmeldung der wichtigen und zugleich sehr teuren Vertragsverlängerung mit Harry Kane inszenierte der FC Bayern München mit einem ganz besonderen Bild. Es zeigt den Weltfußballer, wie er in der Allianz Arena an einem Schreibtisch mit einem Füller sitzt und zur Unterschrift ansetzt.

Davor hat der Verein den Ballon d'Or und die goldene Trophäe für den weltbesten Stürmer platziert, mit denen der Kapitän der englischen Nationalmannschaft gerade erst in London ausgezeichnet worden ist. Es war der persönliche Höhepunkt seiner Laufbahn - möglich geworden in München.

Im Hintergrund sind zwei rote Bayern-Trikots zu sehen. Auf einem steht die Jahreszahl mit der neuen Vertragslaufzeit bis 2029. Das andere ziert Kanes Trikotnummer, die legendäre Neun der großen Mittelstürmer im Fußball.

Kane: Vertragsverlängerung war für mich einfach

«Für mich war die Vertragsverlängerung wirklich einfach», sagte der 33 Jahre alte Kane, als der neue Deal fixiert war: «Wir haben den Vertrag gestern unterschrieben. Aber die Entscheidung ist vor langer Zeit gefallen.»

Es gab bei ihm keine ernsthaften Gedanken an einen anderen Verein, eine andere Liga, an eine frühzeitige Rückkehr in die englische Heimat. «In meinen Vorstellungen wollte ich hierbleiben und fortsetzen, was wir hier aufgebaut haben. Ich freue mich darauf», sagte Kane.

Mittags, kurz vor dem Training, sagt Kane im Sportdress bei einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz auf dem Clubgelände: «Ja, das ist die beste Zeit meines Lebens. Ich weiß, dass ich gerade am bestmöglichen Ort bin.» Die vergangene Saison und insbesondere auch die vergangenen Wochen seien «unglaublich» gewesen, «sehr emotional und auch verrückt».

Jetzt ist es also fix: Zehn Tage nach der Auszeichnung mit dem Ballon d'Or konnten Kane und der FC Bayern die Fortsetzung ihrer gemeinsamen Erfolgsära verkünden. Es ist ein großer Tag für die Bayern, aber auch für die Bundesliga, für die Kane der Spieler mit der größten internationalen Strahlkraft ist.

«Wir sind sehr glücklich», sagte Bayern-Chef Dreesen an der Seite von Kane sitzend: «Wenn man es auf einen Satz reduzieren will, kann man sagen: Der weltbeste Stürmer hat bei der Adresse unterschrieben, die damit zeigt, dass sie sportlich und wirtschaftlich zu den attraktivsten Adressen im internationalen Fußball gehört.» Man wolle die Geschichte erfolgreich fortschreiben.

Dreesen: Ein großer Vertrag für einen großen Spieler

Der Vorstandsvorsitzende, dem schon maßgeblich die Verpflichtung von Kane im Sommer 2023 für die Münchner Rekordablöse von rund 100 Millionen Euro zugeschrieben wurde, führte seit August die Verhandlungen mit Kanes Vater Pat und Kanes Bruder Charlie, wie aus dem Verein zu hören war. Die Anwälte regelten die letzten Details.

Der Torjäger hätte sogar bis 2030 verlängern wollen. Es sind nun zwei Jahre, wie es der Verein wollte. Dem Münchner Topverdiener dürfte die kürzere Laufzeit freilich noch mehr Geld einbringen. «Wenn der weltbeste Spieler auch einen Top-Vertrag bekommt, ist das nur logisch», bestätigte Dreesen - ohne Summen zu nennen. Kane ist längst Multi-Millionär, deutlich über 20 Millionen Euro kassiert er im Jahr. Kane war 2023 «der größte Transfer, den wir in der Dimension gemacht haben», sagte Dreesen. «Harry war aber jeden Cent wert.»

Kane zahlt auch im vierten Bayern-Jahr mit Toren, Leistung und Werbewert zurück. Sportvorstand Max Eberl sprach von «einem Mehrwert» des Torjägers. «Harry ist eine Persönlichkeit auf und neben dem Platz, die wir brauchen, um die ganz großen Titel zu holen.» Dabei steht nach drei vergeblichen Anläufen der Triumph in der Champions League ganz oben auf der Wunschliste.

«Ich fühle mich beim FC Bayern wie zu Hause»

Kane ist mit den Bayern bislang zweimal deutscher Meister (2025, 2026) und einmal DFB-Pokalsieger (2026) geworden. Dreimal wurde er Torschützenkönig in der Bundesliga. Mit 156 Toren in 161 Pflichtspielen hat er einen Rekord nach dem anderen gebrochen - national wie international.

«Ich fühle mich beim FC Bayern wie zu Hause. Ich liebe den Verein, die Fans, die Stadt München - wir haben ein fantastisches Team und in Vincent Kompany einen fantastischen Coach», sagte Kane. Mit dem Belgier, der sich nach seinem Zusammenbruch noch daheim erholt, hatte er in den letzten Tagen vor der Unterschrift «keinen Kontakt». Aber vor Wochen gab es ein Gespräch: «Vince hat nie Druck auf mich ausgeübt.» Die Chemie zwischen Trainer und Topstar ist bestens. «Ich respektiere den Boss extrem», sagte Kane.

Auch privat fühlt sich der vierfache Familienvater in Bayern sehr wohl: «Meine ganze Familie ist hier sehr glücklich. Ich möchte mit diesem großartigen Verein noch viele Titel gewinnen», sagte Kane.

«Diese zentrale Vertragsverlängerung gibt uns Planungssicherheit: Sie sendet ein Signal, dass beim FC Bayern die größten Ziele möglich sind», betonte Eberl. Kann Kanes Verlängerung auch ein Argument sein für Offensivstar Michael Olise, seine Zukunft noch ein paar Jahre in München zu sehen? Der Vertrag des 24-jährigen Franzosen läuft bis 2029 - so lange wie Kanes neuer.

Hoeneß: Unser bester Transfer

Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte Kane schon vor einiger Zeit als den «besten Transfer, den wir je gemacht haben», gerühmt. Kane sei «ein Spieler, der in jeder Hinsicht ein Vorbild ist, nicht nur als Torjäger, als Spieler auf dem Platz, sondern auch als Persönlichkeit», hatte Hoeneß im Sommer gesagt.