Rund um die Jahreshauptversammlung geht es beim FC Bayern nach dem Wirbel um Musiala und der schweren Verletzung von Torjäger Kane turbulent zu. Die Mitgliederzahl knackt eine imposante Marke.

München (dpa) - Am Tag nach dem eskalierten Wirbel um Spitzenverdiener Jamal Musiala und dem Verletzungsschock um Harry Kane verkündete der FC Bayern einen weiteren Ausfall. Ehrenpräsident Uli Hoeneß konnte nicht - wie sonst - in der ersten Reihe der rötlich beleuchteten Halle sitzend dem wichtigsten Gremium seines Herzensclubs beiwohnen.

Der 74-Jährige, der zuletzt die Debatte um Leistung und Vertrag von Musiala angestoßen hatte, weilte krank zu Hause, als der Verein die Rekordzahl von 500.000 Mitgliedern bei der Jahreshauptversammlung publik machte.

Kanes Versprechen aus dem Krankenbett

Vom Krankenbett aus verkündete der noch in der Nacht nach dem 1:1 gegen den 1. FC Köln operierte Kane gleich sein Ziel für die für den FC Bayern wegen viel Verletzungspech sowie dem zeitweisen Ausfall von Trainer Vincent Kompany so herausfordernd begonnenen Saison. «Ich werde frisch und bereit zurückkommen, um die entscheidende Phase der Saison in Angriff zu nehmen!» Aber ob die Münchner dann noch in allen Wettbewerben Titelchancen haben?

Kane hatte im Bundesliga-Heimspiel gegen Köln einen Syndesmosebandriss am linken Fuß erlitten. Er wird monatelang ausfallen. «Die Höhen und Tiefen des Lebens! Natürlich bin ich sehr enttäuscht über diese Verletzung, aber wie immer ist es eine Gelegenheit, Durchhaltevermögen zu beweisen und mich bis 2027 weiter zu verbessern», lautete die Botschaft von Englands Nationalmannschaftskapitän bei Instagram. Die Prellung des ebenfalls ausgewechselten Franzosen Michael Olise soll dagegen nicht so schlimm sein.

Genesungswünsche auch an Hoeneß

«Ich bin sicher, du wirst noch stärker zurückkommen», lautete die Botschaft von Präsident Herbert Hainer an den Ballon d'Or-Gewinner. Die Trophäe für den Weltbesten war unweit von Hainer zusammen mit sechs anderen Club-Pokalen aufgestellt. Genesungswünsche gab es vom Präsidenten auch an den Mr. FC Bayern. «Lieber Uli, ich weiß, du guckst uns zu. Wir wünschen dir von Herzen gute Besserung und freuen uns, wenn du bald wieder bei uns bist», sagte Hainer.

Der Präsident bat um Verständnis, dass die Profis nach dem Spiel am Vorabend und den Fanclubbesuchen am Sonntag nicht bei der Versammlung anwesend sein könnten. Dass der langjährige Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge nicht teilnehmen würde, hatte vorher bereits festgestanden: Rummenigge feiert mit seinem Bruder Wolfgang dessen 75. Geburtstag.

Hainer äußert sich nicht zum Fall Musiala

Hoeneß, bei dem von einer Erkältung die Rede war, und Rummenigge hatten vor dem Mitglieder-Konvent mit ihren Aussagen zu Musiala für Aufsehen gesorgt. Die Bayern-Granden äußerten Zweifel, wie gut der Nationalspieler nach seinen gesundheitlichen Problemen wieder werden wird.

Dazu hatten sie die Frage aufgeworfen, was das für das Top-Gehalt des Offensivspielers bedeutet. Ein einzigartiger Vorfall in der gern beschworenen Bayern-Familie. Das brisante Thema schnitt Präsident und Aufsichtsratschef Hainer in seiner Ansprache nicht an.

Als die volkstümliche Musik im BMW Park der Basketballer verklungen war, durften sich die Mitglieder erst einmal bei einem Video-Einspieler über die Erfolge der Vorsaison freuen. Besonders groß wurde der Beifall, als die Bilder von Kane bei dessen Ehrung zum weltbesten Fußballer eingeblendet wurden.

Das dokumentierte einmal mehr den besonderen Wert des Torjägers. Er ist für den FC Bayern sportlich unersetzlich. Zumal die ersten Kane-Alternativen Serge Gnabry und Ismael Saibari aktuell auch verletzt sind. Immerhin kehrt Luis Díaz zeitnah zurück, Musiala gab ein Kurz-Comeback gegen Köln.

Eberl: «Das tut uns extrem weh»

«Es sind gerade die Spieler, die den Unterschied ausmachen in der Offensive, schwerer verletzt. Das tut uns wirklich extrem weh. Aber wir können jetzt nicht groß lamentieren», sagte Sportvorstand Max Eberl.

Eine Bayern-Ikone - das war der Plan bei der pompös inszenierten Vertragsverlängerung bis 2030 - soll(te) eines Tages Musiala werden. Doch mehr und mehr gibt es Zweifel an der Leistungsfähigkeit des Nationalspielers.

«Er hat ein Problem gesundheitlicher Natur, das ist bekannt. Und es ist bekannt, dass er natürlich auch einen Vertrag hat, der sehr stolze Summen beinhaltet», sagte Ex-Boss Rummenigge nach dem Köln-Spiel bei Sky. «Da muss man mit der Familie sprechen, mit dem Spieler und auch vor allen Dingen mit der Agentur. Weil dann sind diese Summen natürlich - mit Verlaub - nicht mehr darstellbar.»

Sportliche Leitung von Musiala überzeugt

Musiala hatte nach zwei Zusammenbrüchen bei Testspielen im August eine neurologische Dysfunktion mit kurz auftretenden Absencen öffentlich gemacht. «Dass der Verein Sorge hat, das kann ich verstehen. Wir im Sport haben eine andere Überzeugung», sagte Eberl deutlich nach den Rummenigge-Worten.

Die Rückkehr von Kompany auf die Trainerbank war über Nacht nicht mehr das Topthema. Die Mitglieder freuten sich aber mit viel Applaus, dass der Belgier nach seiner Hirnhautreizung wieder gesund ist. Kompany wandte sich mit einer Video-Botschaft an die Mitglieder. «Ich wünsche einen schönen Moment im Kreise der FC-Bayern-Familie», sagte der Belgier in dem Einspieler.