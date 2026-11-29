Uli Hoeneß hat beim FC Bayern die Debatte um Jamal Musialas Gesundheit losgetreten. Nach dem Blackout von Joshua Kimmich in Hamburg meldet sich der Ehrenpräsident wieder zu Wort.

München (dpa) – Bayern-Patron Uli Hoeneß will den Blackout von Joshua Kimmich beim Remis gegen den Hamburger SV nicht überbewerten. «Jeder darf mal einen Fehler machen, damit ist es auch erledigt», sagte der Ehrenpräsident der Münchner dem «Kicker» nach dem 0:0 am Samstag in Unterzahl in der Fußball-Bundesliga.

Kimmich hatte in der 44. Minute Hamburgs Alexander Rössing-Lelesiit an den Haaren gezogen und war dann von Schiedsrichter Bastian Dankert vom Platz gestellt worden. «Entschuldigen muss ich mich bei der Mannschaft, aber ich kann es auch nicht wirklich erklären», sagte Kimmich nach dem dritten Pflichtspiel des FC Bayern in Serie ohne Sieg. «Es war auf jeden Fall sehr, sehr dumm. Und ich bin froh, dass wir noch einen Punkt geholt haben.»

Hoeneß will angesichts der schweren Phase beim deutschen Rekordmeister mit vielen Verletzten und der von ihm losgetretenen Debatte um Jamal Musiala Ruhe ausstrahlen. «Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir aus dieser Pechsträhne gestärkt hervorgehen, dann werden sich einige warm anziehen müssen», meinte Hoeneß, der zusammen mit Karl-Heinz Rummenigge eine Diskussion um Musialas Gesundheit ausgelöst und Zweifel geäußert hatte, ob der erneut verletzte Ausnahmespieler wieder sein Top-Niveau erreicht.